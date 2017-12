Rast peňažnej zásoby v eurozóne sa v novembri mierne spomalil

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 29. decembra (TASR) - Rast peňažnej zásoby v eurozóne zaznamenal v novembri mierne spomalenie, čo je v súlade s odhadmi ekonómov. Uviedla to v piatok Európska centrálna banka (ECB).Širší menový agregát M3 vzrástol v novembri medziročne o 4,9 %. V októbri rast predstavoval 5 %. Novembrový údaj tak znamená potvrdenie očakávaní ekonómov.Užší menový agregát M1, ktorý zahrňuje obeživo a jednodňové vklady, vzrástol v novembri o 9,1 %. Aj v tomto prípade ide o spomalenie tempa rastu, keď v októbri agregát M1 zaznamenal rast o 9,4 %.Tempo medziročného rastu úverov súkromnému sektoru sa nemenilo a udržalo sa na úrovni z októbra, keď rast dosiahol 2,8 %. Objem úverov domácnostiam sa zrýchlil, a to na 2,8 % z 2,7-% rastu v predchádzajúcom mesiaci. Podobne aj úvery nefinančným spoločnostiam zrýchlili tempo rastu, a to na 3,1 % z októbrovej úrovne 2,9 %.