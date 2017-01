Rast počtu vrtov v USA zatlačil na ceny ropy

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 30. januára (TASR) - Ceny ropy zaznamenali pokles, keď trhy ovplyvnili informácie o ďalšom zvýšení ťažobných aktivít v USA. To by mohlo znamenať, že zásoby ropy vo svete, ktoré má zredukovať dohoda štátov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a niektorých ďalších veľkých producentov, nemusí mať na ceny komodity dostatočný vplyv.Podľa spoločnosti Baker Hughes sa počet aktívnych ropných vrtov v USA minulý týždeň opäť zvýšil, pričom dosiahol vyše ročné maximum. Firmy v USA totiž využívajú súčasné ceny ropy, ktoré sa pohybujú nad 50 USD za barel (159 litrov).Analytici očakávajú, že počty aktívnych ropných vrtov v USA sa v najbližších mesiacoch budú zvyšovať. Ako uviedol Bjarne Schieldrop zo spoločnosti SEB Markets v Oslo, odhaduje, že ich počet v USA bude počas 1. polroka tohto roka rásť v priemere o sedem týždenne.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci klesla do 16.32 h SEČ o 26 centov na 55,26 USD (51,98 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI s marcovým kontraktom sa znížila o 48 centov na 52,69 USD/barel.