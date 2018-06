Rast pracovných nákladov v Nemecku sa v 1. kvartáli zrýchlil

Ilustračná foto Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Wiesbaden 8. júna (TASR) - Tempo rastu pracovných nákladov v Nemecku sa v prvých troch mesiacoch tohto roka zrýchlilo. To je zmena po jeho spomaľovaní v predchádzajúcich štyroch štvrťrokoch. Informoval o tom v piatok spolkový štatistický úrad Destatis.Konkrétne, hodinové náklady na pracovnú silu v najväčšej európskej ekonomike, ktoré pozostávajú z hrubých miezd a nemzdových výdavkov, sa v 1. štvrťroku 2018 zvýšili o 2,3 %. To je podstatne viac ako v predchádzajúcom, 4. kvartáli 2017, keď stúpli o 1,5 %.Náklady na hrubé mzdy pritom za tri mesiace do konca marca vzrástli o 2,1 % a nemzdové náklady sa zvýšili o 2,9 %.Medzikvartálne tempo rastu nákladov na prácu sa v období január-marec zrýchlilo na 1 % z 0,4 % v predchádzajúcom štvrťroku.