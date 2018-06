Rast predaja áut v Európskej únii sa v máji prudko spomalil

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 15. júna (TASR) - Predaj osobných áut v Európskej únii zaznamenal minulý mesiac výrazné spomalenie rastu. Uviedla to v piatok Európska asociácia výrobcov automobilov (ACEA).Predaj osobných áut vzrástol v máji medziročne o 0,8 % na 1,39 milióna vozidiel, uviedla ACEA. To znamená prudké spomalenie tempa rastu, keďže v apríli rast dosiahol 9,6 %.Pod výrazné oslabenie rastu sa podpísali najmä Nemecko a Taliansko, kde predaj áut v máji medziročne klesol. V Taliansku o 2,8 % a v Nemecku až o 5,8 %. Naopak, v Španielsku sa predaj zvýšil o 7,2 % a napríklad v Británii, kde neistota okolo brexitu v poslednom období zasahovala do predaja áut, sa ich oproti máju minulého roka predalo o 3,4 % viac.Za päť mesiacov tohto roka zaznamenal predaj áut v EÚ rast o 2,4 % na 6,87 milióna vozidiel. Prispel k tomu najmä dopyt v nových členských štátoch Európskej únie, dodala ACEA.