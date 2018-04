Rast priemyselnej produkcie v Británii sa vo februári spomalil

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 11. apríla (TASR) - Rast priemyselnej produkcie v Spojenom kráľovstve sa vo februári spomalil a viac, ako predpovedali ekonómovia. Dôvodom bol slabší výkon ťažobného priemyslu a výroby. Oznámil to v stredu štatistický úrad ONS.Konkrétne, výkon britského priemyslu ako celku vo februári vzrástol o 0,1 % oproti januáru, keď sa medzimesačne zvýšil o 1,3 %. Ekonómovia pritom počítali so spomalením tempa rastu priemyslu vo februári na 0,4 %.Zo štatistík ďalej vyplýva, že produkcia výrobného sektora v sledovanom období klesla o 0,2 %, zatiaľ čo analytici očakávali, že sa, naopak, zvýši o 0,2 %. Bol to prvý pokles výroby v Spojenom kráľovstve od marca 2017.Aj výkon banského a ťažobného priemyslu sa vo februári znížil o 2,7 %, pričom produkcia ropy klesla o 3,2 %.Ale produkcia elektriny a plynu vzrástli v dôsledku chladného počasia.V medziročnom porovnaní sa tempo rastu britskej priemyselnej produkcie vo februári, naopak, zrýchlilo na 2,2 % z januárových 1,2 %. Napriek tomu zaostala za odhadmi ekonómov, ktorí predpovedali, že dosiahne 2,9 %.ONS v separátnej správe uviedol, že stavebná produkcia vo februári klesla medzimesačne o 1,6 %, čo bolo spôsobené najmä znížením nových stavebných prác v oblasti infraštruktúry až o 9,4 %.