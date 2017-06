Rast produkcie v Líbyi a USA stlačil ceny ropy

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 2. júna (TASR) - Ceny ropy dnes klesli, napriek výraznejšiemu zníženiu zásob komodity v USA. Trhy však naďalej ovplyvňuje zvýšená produkcia v Líbyi a k tomu sa ešte pridala vyššia produkcia v USA.Minulý týždeň sa štáty Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a niektorí ďalší producenti dohodli na predĺžení programu na znižovanie produkcie o deväť mesiacov. Pôvodná dohoda mala platiť do konca júna, po rozhodnutí producentov vo Viedni bude platiť do konca marca 2018. Dva štáty OPEC, Nigéria a Líbya, sú však od kvót oslobodené a Líbya oznámila, že v máji zaznamenala výrazné oživenie produkcie.Navyše, vzrástla aj ťažba v USA. Minulý týždeň sa zvýšila na 9,34 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to predstavuje rast takmer o 500.000 barelov denne. Tento fakt vymazal prínos, ktorý predstavovala informácia amerického ministerstva energetiky o poklese ropných zásob v USA za minulý týždeň o 6,4 milióna barelov. Analytici počítali s poklesom len o 2,5 milióna barelov.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste klesla do 7.39 h SELČ o 37 centov na 50,26 USD (44,80 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v júli dosiahla 47,93 USD/barel. To znamená pokles o 43 centov.