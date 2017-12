Rast ruskej ekonomiky by mal budúci rok zrýchliť na takmer 2 %

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 28. decembra (TASR) - Ruská ekonomika by po tohtoročnom zotavení mala v oživovaní pokračovať aj na budúci rok, pričom ekonómovia predpokladajú, že tempo jej rastu sa ešte zrýchli a dosiahne takmer 2 %. K podpore ekonomiky by mala prispieť aj centrálna banka, od ktorej analytici očakávajú, že na budúci rok bude pokračovať v zmierňovaní menovej politiky.Ako uviedlo 16 analytikov a ekonómov oslovených agentúrou Reuters, v roku 2018 by ruská ekonomika mohla vzrásť o 1,9 % po 1,7-% očakávanom raste za tento rok. Rast by mali podporiť nižšie úrokové sadzby, ktoré zlacnia poskytovanie úverov a podporia tak spotrebiteľské výdavky a investície.Prieskum ukázal, že podľa väčšiny ekonómov centrálna banka zníži hlavnú úrokovú sadzbu do konca budúceho roka na 7 %. V súčasnosti dosahuje 7,75 %, na ktorú ju Národná banka Ruska znížila v polovici decembra. Zredukovala ju tak už 6-krát v tomto roku. Analytici predpokladajú, že banka kľúčovú úrokovú sadzbu opäť zredukuje už v 1. kvartáli budúceho roka, a to na 7,5 %.Pri ostatnej redukcii banka uviedla, že inflácia sa dostala výrazne pod inflačný cieľ, ktorý je stanovený na 4 %. Tento rok by mala inflácia dosiahnuť podľa banky len okolo 2,5 %, pričom začiatkom roka 2015 sa pohybovala v blízkosti 17 %. Analytici oslovení agentúrou Reuters predpokladajú, že miera inflácie dosiahne tento rok 2,6 %.V budúcom roku sa očakáva zrýchlenie rastu spotrebiteľských cien. Podľa analytikov by miera inflácie mohla v roku 2018 dosiahnuť okolo 3,6 %.