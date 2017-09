Rast súkromného sektora eurozóny bol v auguste stabilný

Na archívnej snímke Európska centrálna banka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 5. septembra (TASR) – Tempo rastu aktivity v súkromnom sektore eurozóny sa v auguste nezrýchlilo, ale zostalo na júlovej úrovni, ktorá je však najvyššia za približne 6,5 roka. Ukázali to spresnené údaje agentúry IHS Markit. Tie signalizujú, že hospodárstvo eurozóny by mohlo tento rok dosiahnuť najlepšie výsledky za celú dekádu.Podľa najnovšieho prieskumu Markit kombinovaný index nákupných manažérov pre sektory služieb aj výroby v eurozóne (Purchasing Managers Index, PMI), ktorý je kľúčovým ukazovateľom budúcej aktivity firiem, po očistení od sezónnych vplyvov zostal v auguste na júlovej úrovni 55,7 bodu. Tento výsledok je mierne nižší ako 55,8 bodu pri rýchlom odhade.Hodnota indexu sa drží pomerne vysoko nad zlomovou hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje rast výkonu súkromného sektora od jeho poklesu. PMI súkromného sektora eurozóny sa pohybuje nad touto hranicou od júla 2013.Najvyšší kombinovaný PMI dosiahli v auguste Írsko, a to 58,2 bodu, čo je jeho trojmesačné maximum. Hodnota nemeckého PMI minulý mesiac vzrástla o niečo viac, ako signalizoval odhad, na 55,8 bodu (a nie na 55,7 bodu) a je najvyššia za dva mesiace. Taliansky PMI klesol na dvojmesačné minimum 55,8 bodu, ale drží sa nad dlhodobým priemerom. Aj španielsky PMI na úrovni 55,3 bodu je najnižší za tri mesiace, ale jeho hodnota je stále nadpriemerná, podobne ako v prípade Francúzska, ktorého PMI klesol na 7-mesačné minimum 55,2 bodu.Prieskum tiež ukázal, že spresnený PMI dominantného sektora služieb, ktorý napovedá, ako sa bude vyvíjať situácia v celej škále firiem, od veľkých bánk po malé reštaurácie a opravovne, sa v auguste znížil o niečo viac, a to na 54,7 namiesto 54,9 bodu z júlových 55,4 bodu. Hodnota PMI tak dosiahla 7-mesačné minimum, ale stále sa pohybuje nad dlhodobým priemerom.Chris Williamson, hlavný obchodný ekonóm na IHS Markit po zverejnení výsledkov skonštatoval, že hoci ekonomika eurozóny v letných mesiacoch mierne spomalila, stále si udržuje vysoké tempo. Na základe prieskumu PMI odhaduje, že jej výkon sa v 3. štvrťroku zvýši medzikvartálne o 0,6 %. A za celý rok by mohol hrubý domáci produkt (HDP) regiónu vzrásť o 2,1 %, čo bude jeho najlepší výsledok od roku 2007, keď sa začala globálna finančná kríza.