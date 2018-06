Rast švajčiarskej ekonomiky bude tento rok slabší, než sa čakalo

Foto: TASR Foto: TASR

Bern 16. júna (TASR) - Švajčiarska ekonomika by mala v tomto roku vzrásť miernejším tempom, než sa pôvodne očakávalo. Uviedol to v týchto dňoch švajčiarsky ekonomický inštitút KOF. Na druhej strane, odhad vývoja hospodárstva na budúci rok o niečo zlepšil.Vo svojom najnovšom odhade KOF uviedol, že tento rok by švajčiarska ekonomika mala vzrásť o 2,3 %. V predchádzajúcej prognóze počítal inštitút s rastom na úrovni 2,5 %.Vyhliadky na rok 2019 však KOF zlepšil. V pôvodnom odhade počítal s rastom o 1,8 %, v súčasnosti však očakáva, že ekonomika vzrastie v budúcom roku o 1,9 %. Najviac podpory by mala dostať zo sektora služieb, a to najmä zo strany poisťovacieho priemyslu.Miera inflácie by mala tento rok dosiahnuť 0,8 %, zatiaľ čo pôvodne KOF počítal s rastom spotrebiteľských cien o 0,7 %. S vyššou infláciou počíta inštitút aj v roku 2019. Z pôvodného odhadu na úrovni 0,5 % prognózu posunul na 0,6 %.