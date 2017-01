Rast zásob ropy v USA stlačil cenu komodity, WTI klesla pod 52,80 USD

Ilustračná fotografia Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 25. januára (TASR) - Ceny ropy zaznamenali pokles, keď trhy ovplyvnili informácie zo Spojených štátov, že zásoby ropy, ako aj benzínu minulý týždeň vzrástli.Americké ministerstvo energetiky oznámilo, že zásoby ropy, ale aj benzínu a nafty v USA sa minulý týždeň zvýšili, čím potvrdilo skoršiu správu Amerického ropného inštitútu (API). Ministerstvo ale navyše uviedlo, že zásoby benzínu vzrástli až o 6,8 milióna barelov (1 barel = 159 litrov). To znamená výraznejší rast, než očakávali analytici, ako aj v porovnaní so správou API.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci klesla do 20.11 h SEČ o 36 centov na 55,08 USD (51,27 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI rovnako s marcovým kontraktom zaznamenala pokles o 43 centov na 52,75 USD/barel. Počas dnešného dňa klesla cena WTI až na 52,56 USD/barel.