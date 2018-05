Rast zásob ropy v USA znížil ceny, Brent sa však drží nad 73 USD/barel

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Singapur 3. mája (TASR) - Ceny ropy zaznamenali vo štvrtok pokles, keďže na trhy naďalej pôsobia informácie z predchádzajúceho dňa o nečakane prudkom raste ropných zásob v USA, ako aj ďalšej rekordnej produkcii a prekvapujúcom zvýšení zásob benzínu. Všetky tieto faktory tak pôsobia proti úsiliu Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) dosiahnuť rovnováhu na trhu svojim programom obmedzovania produkcie.Americké ministerstvo energetiky v stredu (2.5.) uviedlo, že zásoby ropy v USA vzrástli v týždni do 27. apríla o 6,2 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) na zhruba 436 miliónov barelov. To je najvyšší objem v tomto roku. Analytici očakávali zvýšenie zásob len o 739.000 barelov.Zvýšili sa aj zásoby benzínu, pričom analytici očakávali ich pokles. Počítali s tým, že za minulý týždeň klesnú o 587.000 barelov, v skutočnosti zaznamenali rast o 1,2 milióna barelov.Navyše, ministerstvo energetiky oznámilo, že produkcia ropy dosiahla v minulom týždni nový rekord, 10,62 milióna barelov denne. Viac než USA v súčasnosti ťaží len Rusko.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli klesla do 7.49 h SELČ o 17 centov na 73,19 USD (60,96 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI s júnovým kontraktom zaznamenala pokles o 8 centov na 67,85 USD/barel.