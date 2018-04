Rast zásob v USA znížil ceny ropy, cena Brentu sa ale drží nad 70 USD

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Singapur 11. apríla (TASR) - Po raste na zhruba 3,5-ročné maximum v predchádzajúci deň zaznamenali v stredu ceny ropy pokles. Dôvodom je rast ropných zásob v USA, ktorý prekonal obavy z ďalšieho vývoja na Blízkom východe.Na jednej strane ceny ropy tlačia nahor očakávania, že Washington a jeho spojenci zaútočia na Sýriu. USA sýrsku vládu obviňujú z použitia chemických zbraní v meste Dúmá, čo však Sýria popiera. Sýria síce nepatrí k významným producentom ropy, región Blízkeho východu však áno a rast napätia v tomto regióne tak posúva ceny komodity nahor. Trhy sa okrem toho obávajú, že USA opätovne zavedú sankcie voči Iránu, ktorý medzi významných producentov ropy patrí.Na druhej strane však vývoj cien ovplyvňujú informácie o zásobách ropy v USA. Ako naznačil odhad Amerického ropného inštitútu (API), tie za minulý týždeň do 6. apríla vzrástli o 1,8 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) na 429,1 milióna barelov. Analytici pritom očakávali pokles o 189.000 barelov. Navyše, americké ministerstvo energetiky v utorok (10.4.) uviedlo, že produkcia ropy v USA by v budúcom roku mala rásť výraznejšie, než sa pôvodne očakávalo.Tieto informácie mali na trhy väčší vplyv než obavy z ďalšieho vývoja na Blízkom východe, čo viedlo k poklesu cien ropy. Cena Brentu sa však naďalej drží vysoko nad 70 USD za barel.Do 7.32 h SELČ dosiahla cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni 70,74 USD (57,23 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 30 centov. V priebehu utorkového obchodovania sa však cena Brentu zvýšila o viac než 3 % a nakrátko dosiahla 71,34 USD/barel, čo bola najvyššia hodnota od konca roka 2014. Cena americkej ľahkej ropy WTI s májovým kontraktom klesla o 18 centov na 65,33 USD/barel.