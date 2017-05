Ratingová agentúra Moody's zhoršila rating Číny o jeden stupeň

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 24. mája (TASR) - Ratingová agentúra Moody's znížila rating Číny o jeden stupeň. Ako dôvod uviedla spomaľujúci sa rast ekonomiky a rastúci dlh, čo podľa nej bude postupne oslabovať finančnú silu Číny.Agentúra znížila rating Číny z Aa3 na A1. Napriek zníženiu je však rating stále dostatočne vysoký, v rámci stupnice Moody's je piaty najvyšší. Navyše, výhľad agentúra upravila z negatívneho na stabilný s tým, že riziká sú v súčasnosti vyrovnané a tempo rastu ekonomiky by malo zotrvať na relatívne vysokej úrovni.Dlh centrálnej vlády a miestnych vlád dosiahol ku koncu minulého roka 27,33 bilióna jüanov (3,54 bilióna eur). To znamená 36,7 % hrubého domáceho produktu (HDP). Podľa čínskeho ministerstva financií by na tejto úrovni mal zotrvať do konca tohto roka.Ak sa však k vládnemu dlhu pripočíta dlh firiem a domácností, celkový dlh už ku koncu roka 2016 dosiahol takmer 260 % HDP. V roku 2008 predstavoval okolo 160 % HDP.Medzinárodný menový fond (MMF) spolu s ratingovými agentúrami už skôr varoval, že rastúci čínsky dlh by mohol odštartovať bankovú krízu, prípadne výrazne spomaliť rast druhej najväčšej ekonomiky sveta.Agentúra Moody's očakáva, že čínska ekonomika bude pokračovať v postupnom spomaľovaní, pričom do piatich rokov by jej rast mal dosiahnuť okolo 5 %. Ešte v roku 2010 vzrástla čínska ekonomika o 10,6 %, v minulom roku však dosiahol rast už len 6,7 %, čo predstavovalo takmer 30-ročné minimum.