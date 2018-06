Ratingová agentúra S&P potvrdila rating USA na úrovni AA+

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 27. júna (TASR) - Ratingová agentúra Standard & Poor's (S&P) potvrdila rating Spojených štátov na úrovni AA+ so stabilným výhľadom. To znamená, že v najbližšom období nepredpokladá zmenu ratingu.Hodnotenie agentúry odráža okrem iného odolnosť a rôznorodosť americkej ekonomiky, silu inštitúcií, ako aj status emitenta vedúcej rezervnej meny vo svete. K negatívam S&P zaradila spory na americkej politickej scéne, ktoré viedli k spomaleniu prijímania kľúčových rozhodnutí. K ďalším faktorom negatívne pôsobiacim na vývoj ratingu patrí podľa ratingovej agentúry vysoký dlh USA.Americká ekonomika by mala tento rok vzrásť o 3 %, na budúci rok sa očakáva spomalenie rastu na 2,5 %. V ďalších rokoch však spomalenie bude omnoho výraznejšie a odhaduje sa, že ekonomika USA bude ročne rásť tempom na úrovni 1,8 %.