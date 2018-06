Ratingová agentúra S&P zvýšila rating Grécka na B+

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 26. júna (TASR) - Ratingová agentúra Standard & Poor's (S&P) zlepšila rating Grécka po tom, ako ministri financií eurozóny schválili ukončenie záchranného programu pre krajinu a prijali opatrenia na zmiernenie jej dlhu.Agentúra uviedla, že rating dlhodobých záväzkov Grécka zvýšila o jeden stupeň z B na B+ so stabilným výhľadom. K zvýšeniu ratingu pristúpila zhruba štyri mesiace po predchádzajúcom zlepšení úverovej dôveryhodnosti krajiny. Na úroveň B posunula rating Grécka v polovici februára s tým, že krajina je na dobrej ceste a úverové riziká sa znížili.Teraz reagovala na najnovšie kroky zástupcov eurozóny. Ministri financií eurozóny sa na svojom zasadnutí v Luxemburgu minulý týždeň dohodli na viacerých opatreniach na zmiernenie gréckeho dlhu. Súčasťou je predĺženie splácania veľkej časti starších úverov o 10 rokov. Aténam zároveň schválili vyplatenie poslednej tranže záchranného úveru, a to v hodnote 15 miliárd eur. Peniaze budú slúžiť na vytvorenie adekvátnej rezervy na pokrytie finančných potrieb krajiny na takmer dvojročné obdobie po vystúpení z programu. K tomu by malo dôjsť 20. augusta.S&P okrem toho dodala, že pokrok dosiahol aj grécky bankový sektor, ktorému sa podarilo znížiť objem zlých úverov. To by tiež mohlo prispieť k podpore ekonomického rastu, uviedla agentúra.