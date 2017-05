RAVASZ:Jazykové práva by nemali závisieť od počtu príslušníkov menšiny

Na snímke splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz. Foto: FOTO TASR - Michal Svítok Foto: FOTO TASR - Michal Svítok

Bratislava 17. mája (TASR) – Jazykové práva by mali závisieť od použitia národnostných jazykov, nie od počtu príslušníkov národnostnej menšiny. Vyhlásil to dnes na tlačovej konferencii splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity a podpredseda strany Most-Híd Ábel Ravasz.uviedol splnomocnenec.Navyše by strana v oblasti menšinových práv chcela umožniť priznanie viacerých národností v prípade sčítania ľudí v tejto krajine." zdôraznil Ravasz.S Ravaszom súhlasí i splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny László Bukovszky. Tvrdí, že aj jeho snahou je, aby jazykové práva mohli byť aplikovateľné nie na základe priznania k národnosti, ale na základe priznania k materinskému jazyku.