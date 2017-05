Ravasz: Menšiny môžu rozhodnúť na aké kultúrne aktivity pôjdu peniaze

Na snímke splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz. Foto: FOTO TASR - Michal Svítok Foto: FOTO TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. mája (TASR) – Viac peňazí, s ktorými bude môcť pri finančnej podpore kultúrnych aktivít národnostných menšín disponovať Fond na podporu kultúry národnostných menšín, prinesie väčšiu stabilitu do celého systému. Na dnešnej tlačovej konferencii strany Most-Híd to uviedol splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz.Zdôraznil, že v organizačnej štruktúre novej verejnoprávnej inštitúcie sa vytvára väčší priestor pre rozhodovanie samotných zástupcov národnostných menšín. Narážal pritom na fakt, že v päťčlenných odborných radách, ktoré budú posudzovať prijaté žiadosti pre každú národnostnú menšinu, bude trojica členov, teda väčšina rady, nominovaná organizáciami reprezentujúcimi národnostné menšiny.uviedol Ravasz.Zvýšenie finančnej podpory ocenil aj splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky.povedal.Štátny tajomník Ministerstva kultúry (MK) SR Konrád Rigó je presvedčený, že schválenie zákona v Národnej rade SR má aj dôležitú symboliku v období narastajúceho extrémizmu a nacionalizmu v Európe." povedal Rigó. Vyzdvihol i fakt, že kreovanie samostatného fondu pre kultúru národnostných menšín znamená i zvýšenie prostriedkov pre existujúci Fond na podporu umenia (FPU) a Audiovizuálny fond (AvF), pričom príspevok pre FPU sa od budúceho roka zvýši z tohoročných 15 na 20 miliónov a pre AvF z piatich na šesť miliónov eur.dodal Rigó.Na otázku TASR, či majú predstavitelia strany Most-Híd už predstavu o tom, kto by mal zastávať pozíciu riaditeľa fondu – štatutárneho a výkonného orgánu fondu, Rigó uviedol, že podmienky spresní pripravované výberové konanie.uviedol. Ravasz pripomenul, že riaditeľ má oproti iným fondom slabšiu pozíciu, nemá vplyv na podporenie žiadostí a pridelenie dotácií.Návrh zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín schválili 9. mája 101 hlasmi poslanci Národnej rady SR. Fond, ktorý má začať svoju činnosť po 1. júli, má čiastočne nahradiť súčasný dotačný systém, ktorým štát menšinovú kultúru podporuje prostredníctvom dotačného programu v gescii Úradu vlády SR. Namiesto súčasnej sumy 4,5 milióna eur v dotačnom programe bude mať fond podľa legislatívneho návrhu k dispozícii osem miliónov eur zo štátneho rozpočtu. Z tejto sumy sú na vlastnú prevádzku fondu určené štyri percentá.Orgánmi Fondu pre kultúru národnostných menšín sú riaditeľ ako štatutárny a výkonný orgán fondu, odborné rady, dozorná komisia ako kontrolný orgán fondu a správna rada.Prvé dotačné výzvy by mala inštitúcia naformulovať už na začiatku roka 2018. Záujemcovia z radov všetkých trinástich, na Slovensku uznaných menšín, budú môcť žiadať fond o finančnú podporu projektov v oblasti kultúrno-osvetovej, vzdelávacej či edičnej činnosti, takisto v oblasti ochrany, odborného spracovania a digitalizácie kultúrneho dedičstva národnostných menšín i v prípade aktivít, ktoré sa týkajú podpory rozvoja používania jazykov národnostných menšín či podpory výmenných programov.