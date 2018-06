Ravasz: Povinná predškolská dochádzka zlepší integráciu rómskych detí

Na archívnej snímke Ábel Ravasz. Foto: TASR/Pavol Neubauer Foto: TASR/Pavol Neubauer

Hranovnica 22. júna (TASR) – Cieľom rezortu vnútra je zaviesť povinnú predškolskú dochádzku u detí, pomôcť by mala predovšetkým rómskym deťom z marginalizovaných skupín obyvateľstva lepšie sa integrovať. Uviedol to v piatok v obci Hranovnica pri Poprade rómsky splnomocnenec vlády Ábel Ravasz. Práve v tejto obci totiž v súčasnosti pracujú na rozšírení kapacít rómskej materskej školy (MŠ), ktorá by sa mala zvýšiť zo 40 na viac ako 90.konštatoval Ravasz.Podľa neho je potrebné najprv vyriešiť kapacitu škôlok na Slovensku, na čo by sa mali dať efektívne využiť európske i štátne zdroje. Technicky by to malo spracovať ministerstvo školstva, ktoré podľa splnomocnenca má legislatívnu analýzu aj analýzu kapacít.objasnil splnomocnenec s tým, že odhadom by malo pribudnúť zhruba 10.000 nových miest v škôlkach.Netýka sa to však len rómskych detí, hoci tie tvoria najväčšiu časť, keďže len každé tretie rómske dieťa momentálne chodí do MŠ. Ďalšou skupinou sú západoslovenské veľkomestá, kde chýbajú kapacity v MŠ a treťou skupinou sú iné národnostné menšiny.dodal Ravasz.