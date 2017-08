RAVASZ: So starostami hľadáme riešenie problémov školy v Demandiciach

Ilustračná snímka Foto: Tablet TV Foto: Tablet TV

Demandice 22. augusta (TASR) – Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz sa po preverení situácie v Základnej škole v Demandiciach v okrese Levice dohodol na spoločnom riešení problémov v škole so starostami obcí Demandice, Ipeľský Sokolec a Lontov. Problémy súvisia s medializovanou šikanou v škole. Jej obeťou bol 14-ročný Tomáš, ktorého v máji tohto roka zbili traja rómski spolužiaci. Video útoku sa objavilo na sociálnych sieťach. Po jeho zverejnení vyplávali na povrch ďalšie výtržnosti, ktoré majú v škole pretrvávať už niekoľko rokov. Má stáť za nimi skupina Rómov, ktorá dochádza do školy v Demandiciach z okolitých obcí Lontov a Ipeľský Sokolec.Na zasadnutí obecného zastupiteľstva v júni tohto roka demandickí poslanci rozhodli o vylúčení obcí Lontov a Ipeľský Sokolec z ich školského obvodu. Znamená to, že žiaci z týchto obcí síce budú môcť navštevovať školu v Demandiciach, nebudú však mať uhrádzané cestovné náklady. Od tohto kroku si poslanci sľubujú, že problémoví rómski žiaci zo školy odídu.povedal starosta Demandíc Attila Kürthy.uviedli v spoločnom vyhlásení Ravasz, starosta Demandíc Kürthy, starosta Ipeľského Sokolca Arnold Ozsvald a starosta Lontova Štefan Kuczman.Podľa ich vyjadrenia spoločne hľadajú možnosť zachovať v škole väčšinu aj rómskych žiakov z týchto obcí, pričom najväčšou prekážkou je zaplatenie cestovného.Starostovia spoločne hľadajú možnosť potrestať páchateľov agresívnych aktov v škole, ale nie za cenu kolektívneho obvinenia či kolektívneho potrestania rómskych žiakov. Zároveň apelujú na preverenie procesov diagnostiky detí v okolitých školách pre zaistenie efektívneho a žiaduceho rozdelenia detí do bežných tried a špeciálnych škôl.uvádzajú v spoločnom vyhlásení.Spoločne so splnomocnencom vlády Ravaszom starostovia hľadajú možnosť zintenzívnenia terénnej práce priamo v dotknutých marginalizovaných komunitách v Ipeľskom Sokolci a Lontove, ideálne formou miestnej občianskej poriadkovej služby. Vzniknúť by mal aj konzultačný mechanizmus pod záštitou Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, ktorý by mal spolupracovať aj s ďalšími obcami v mikroregióne.