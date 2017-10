RAVASZ: Streľba v Polhore je vrcholom ľadovca symbolizujúceho napätie

Ábel Ravasz. Oficiálna snímka. Foto: ÚRAD SPLNOMOCNENCA VLÁDY SR PRE RÓMSKE KOMUNITY Foto: ÚRAD SPLNOMOCNENCA VLÁDY SR PRE RÓMSKE KOMUNITY

Bratislava 13. októbra (TASR) - Streľbou na dom rómskej rodiny v obci Pohronská Polhora v okrese Brezno sa prekročila aj posledná hranica, ktorá nás oddeľuje od fyzického napadnutia členov rómskej menšiny v tejto republike. Upozornil na to splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz, ktorý zároveň vyzval autority na okamžité a dôsledné vyšetrenie situácie.zdôraznil Ravasz.pripomenul.Podľa splnomocnenca je tento incident vrchol ľadovca symbolizujúceho napätie, ktoré u nás v spoločnosti vrie.upozornil Ravasz, ktorý sa horehronskú obec chystá v nasledujúcich dňoch navštíviť aj osobne.V nedeľu (8.10.) večer z motorového vozidla Škoda Forman, ktoré v tom čase riadil pod vplyvom alkoholu 27-ročný Stanislav, vystrelil spolujazdec – 24-ročný Martin (obaja z obce Michalová) päť nábojov na rodinný dom na ulici Varguľa v obci Pohronská Polhora. V tomto dome sa v čase streľby nachádzalo sedem osôb. Štyri strely zasiahli prednú stenu domu a jedna strela prenikla cez sklenenú výplň okna do vnútorných priestorov domu.Polícia oboch mladíkov zadržala a obvinila zo zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami, 24-ročného Martina i z prečinu výtržníctva. Sudca okresného súdu ich poslal do väzby. Polícia v tomto štádiu vyšetrovania vylúčila rasový motív.