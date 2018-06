Ravasz: Teplá strava zadarmo v MŠ a ZŠ pomôže sociálne slabším deťom

Ábel Ravasz, archívna snímka. Foto: ÚRAD SPLNOMOCNENCA VLÁDY SR PRE RÓMSKE KOMUNITY Foto: ÚRAD SPLNOMOCNENCA VLÁDY SR PRE RÓMSKE KOMUNITY

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. júna (TASR) - Teplá strava zadarmo pre žiakov základných škôl a škôlok môže výrazne pomôcť deťom zo sociálne slabšieho prostredia. Uviedol to splnomocnenec vlády pre rómske komunity a podpredseda strany Most-Híd Ábel Ravasz v reakcii na jedno zo sociálnych opatrení, ktoré predstavila strana Smer-SD. Viac sa k návrhu zatiaľ nevyjadruje, keďže ešte nepozná detaily.uviedol pre TASR Ravasz. Návrh podľa jeho slov ešte neprediskutovala koaličná rada a tak nemá informácie o jeho presných kontúrach.Smer-SD chce zaviesť stravné zadarmo pre deti v poslednom ročníku materských škôl (MŠ) a pre deti na základných školách (ZŠ). Každé dieťa by tak malo od štátu dostať 1,2 eura na deň na stravovanie. Toto opatrenie by malo stáť SR 106 miliónov eur. Okrem tohto opatrenia predstavil Smer-SD aj ďalšie - zvýšenie počtu pacientov, ktorí potrebujú kúpeľnú liečbu a zdvojnásobenie vianočného príspevku.Opozícia opatrenia kritizuje. Podľa nej si Smer-SD robí takto volebnú kampaň za štátne, chce si kúpiť späť voličov a opatrenia sú neadresné a nespravodlivé. Sociálni demokrati kritiku odmietajú.