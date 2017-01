Razantný Trump: Sýrskym utečencom zakázal vstup do USA

Donald Trump Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 28. januára (TASR) - Americký prezident Donald Trump zakázal v piatok sýrskym občanom vstup do Spojených štátov, ak sú utečenci. Povedal, že zakazuje ich vstup, a to bez ohľadu na to, či sú imigranti alebo nie sú, pretože prijať ich by bolo "v protiklade so záujmami USA".Tento zákaz zostane v platnosti kým Spojené štáty neurobia zmeny vo svojom programe prijímania utečencov.Vyplýva to z výkonného nariadenia, ktoré Trump podpísal v piatok s cieľom dôkladne posilniť kontrolu moslimských imigrantov, ktorí chcú prísť do USA.