Razie v Nemecku a Británii súvisia s podporovateľmi teroristov

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín/Londýn 8. februára (TASR) - Na dvoch bratov z Alžírska vo veku 32 a 30 rokov, z ktorých je jeden známym kazateľom a žije medzičasom na Britských ostrovoch, sa sústredili dnes bezpečnostné zložky v nemeckej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko a ich britskí partneri pri policajnej razii namierenej proti komplicom teroristov.V rámci razie došlo k domovým prehliadkam vo viacerých lokalitách.Kým kazateľ v minulosti na seba upozornil nezriedka štvavými vystúpeniami, jeho brat pôsobí ako šéf humanitárnej organizácie Medizin mit Herz (Medicína so srdcom) so sídlom v meste Hennef v spomínanej nemeckej spolkovej krajine.Táto organizácia je podľa názoru nemeckého Spolkového úradu pre ochranu ústavy (BfV) blízka radikálno-salafistickým kruhom a obaja bratia ju zneužívali nielen na zasielanie potravín a odevov pre ľudí v núdzi v Sýrii, ale aj na dodávky určené pre teroristickú skupinu Džabhat Fath aš-Šám, ktorá je napojená na teroristickú sieť al-Káida.Vyplýva to z informácií Západonemeckého rozhlasu (WDR).Subjekt podľa slov krajinského ministra vnútra zo Severného Porýnia-Vestfálska Ralfa Jägera podporuje podľa vyšetrovateľov pod rúškom humanitárnej pomoci teroristické aktivity spomínanej organizácie v Sýrii. Ide teraz o to, zhromaždiť dôkazy a zistiť, odkiaľ pochádzajú finančné prostriedky, dodal šéf krajinského rezortu vnútra.Zdá sa, že peňazí nemá organizácia pôsobiaca ako humanitárna málo, veď podľa facebookového profilu získala už doteraz asi 90.000 eur na daroch.Džabhat Fath aš-Šám bol predtým známy pod názvom Front an-Nusra.Podľa Spolkovej prokuratúry v Karlsruhe jednu z organizácií, ktorá pomáhala zabezpečovať dodávky pomoci pre sýrskych militantov, monitoruje BfV pre podozrenie z radikalizovania moslimov - najmä tých, ktorí do Nemecka prišli ako utečenci.