Reakcia na Matoviča: Úrad vlády SR nie je klinika mentálneho zdravia

Na ilustračnej snímke opozičný poslanec a predseda hnutia OĽaNO-NOVA Igor Matovič. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 8. mája (TASR) - Úrad vlády SR sa "" vyjadriť k dnešnému rozhodnutiu poslanca Národnej rady SR Igora Matoviča (OĽaNO-NOVA). Zdôvodňuje to tým, že nie je klinika mentálneho zdravia.," uviedol tlačový odbor Úradu vlády SR.Poslanec NR SR a líder OĽaNO-NOVA Igor Matovič nebude viac chodiť na zasadania parlamentu. Oznámil to dnes na brífingu pred NR SR. Rozhodol sa tak po minulotýždňovom incidente, keď sa mu pri prechádzke so psom vyhrážal fyzickou likvidáciou neznámy muž.