Reakcia na osýpky: VšZP a Union uhradia očkovanie rizikovým skupinám

Bratislava 25. apríla (TASR) - Zdravotné poisťovne reagujú na hrozbu importovania osýpok na Slovensko. Povinné očkovanie proti tomuto ochoreniu uhradia rizikovým skupinám aj mimo platného očkovacieho kalendára a bez ich predchádzajúceho súhlasu, čo nie je bežný postup.Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) a súkromná Union ZP takto konajú po stretnutí s predstaviteľmi Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Súkromná Dôvera sa k nim zatiaľ nepridá, neplánuje nič meniť.povedala pre TASR hovorkyňa VšZP Petra Balážová.informovala hovorkyňa Union ZP Beáta Dupaľová Ksenzsighová. ÚVZ pre TASR potvrdil, že by mal v tejto veci vydať usmernenie s odporúčacím charakterom.Dôvera tvrdí, že každý prípad úhrady očkovania mimo očkovacieho kalendára bude posudzovať individuálne na požiadanie ošetrujúceho lekára.vysvetľuje postup Dôvery manažér jej PR odboru Branislav Cehlárik.Na Slovensku v týchto dňoch potvrdili importovaný prípad osýpok. Ide o 25-ročného Taliana, ktorý je zahraničným študentom v Košiciach. Pravdepodobne sa nakazil v Novom Sade v Srbsku. V košickej univerzitnej nemocnici ho hospitalizovali začiatkom tohto mesiaca, pustili ho z nej asi v polovici apríla. Muž sa teraz podľa ÚVZ SR lieči doma a už nie je infekčný.Hygienici nedávno potvrdili, že záujem o povinné očkovanie v poslednom čase stúpol, rodičov vystrašili osýpky v Maďarku a Rumunsku a najnovšie aj v Česku. Ľudia by však podľa nich mali byť ostražití aj naďalej.varuje ÚVZ SR. Opäť vyzval rodičov, aby kontaktovali pediatra, ak ešte nedali zaočkovať svoje deti. Lekári majú zase spozornieť pri príznakoch podobných osýpkam. Kolektívna imunita proti tomuto ochoreniu totiž v niektorých krajoch klesla.Osýpky patria medzi najzávažnejšie ochorenia detského veku, spoznať ich možno podľa charakteristických vyrážok. Sú veľmi nákazlivé, vírus sa šíri vzduchom. Spôsobujú časté komplikácie – zápaly priedušiek, pľúc i centrálneho nervového systému.Pred zavedením očkovania na Slovensku proti osýpkam (1969) mali osýpky tisíce ľudí ročne, nevyhli sa početným komplikáciám ani úmrtiam. V rámci povinného očkovania sa očkujú deti v 15. až 18. mesiaci života a preočkovanie sa vykonáva u detí v 11. roku života. Pri deťoch mladších ako 15 mesiacov, ktoré ešte neboli zaočkované, sa neodporúča cestovať s nimi do oblastí postihnutých osýpkami.Na Slovensku lekári povinne očkujú proti desiatim infekciám – osýpkam, príušniciam a rubeole, záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, detskej obrne, vírusovej hepatitíde typu B, hemofilovým invazívnym infekciám a pneumokokovým invazívnym infekciám. Zo zákona je to povinné. Pokiaľ to rodičia nerešpektujú, hrozí im pokuta 331 eur.