Reakcia opozície na nomináciu Sakovej za ministerku vnútra

SaS, ilustračná snímka. Foto: TABLET.TV SaS, ilustračná snímka. Foto: TABLET.TV

OĽaNO: Je to zlá správa pre uplatnenie spravodlivosti

Saková nebude reálnou zmenou, tvrdí iniciatíva Za slušné Slovensko

Bratislava 24. apríla – Nomináciu Denisy Sakovej na post ministerky vnútra považuje SaS za cynický úškľabok predsedu strany Smer-SD Roberta Fica a premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) nespokojným občanom so stavom vecí verejných v krajine. Uviedli to liberáli vo svojom stanovisku."Smer-SD podľa očakávania vybral ministra vnútra len zo svojho vnútorného okruhu, bez akejkoľvek ambície ponúknuť Slovensku človeka, ktorý svojím životným príbehom a postojmi zaujme širšiu verejnosť v kritickej situácii, keď sa dôvera v Policajný zbor prepadá," tvrdia liberáli. Sakovú vzhľadom na jej službu pod Robertom Kaliňákom považujú za jeho nasledovateľku.Podľa SaS Fico "dehonestoval požiadavku aktivistov, aby nový minister vnútra bol viac ako len bábkou v rukách Roberta Kaliňáka". Liberáli tvrdia, že v tejto súvislosti sa Fico vyjadril, že ak má verejnosť právo hovoriť politickej strane do výberu ministra, potom ministra životného prostredia môžu pokojne vybrať aj medvede. "Keby medvede rozhodovali o ministrovi vnútra, nevybrali by horšie ako Smer-SD po dlhých dňoch rokovaní a hľadania vhodného človeka," dodali.Novou ministerkou vnútra bude štátna tajomníčka rezortu vnútra Denisa Saková, ktorú nominoval Smer-SD. V utorok popoludní ju prijme prezident SR Andrej Kiska. Post ministra vnútra sa uvoľnil po tom, čo odstúpil Tomáš Drucker. Rezignoval, keď sa rozhodol neodvolať policajného prezidenta Tibora Gašpara. Rezort dočasne vedie premiér Peter Pellegrini.Rozhodnutie vládnej koalície dosadiť na post ministerky vnútra doterajšiu štátnu tajomníčku Denisu Sakovú je zlou správou pre uplatňovanie spravodlivosti na Slovensku. Tvrdí to opozičné OĽaNO.Hnutie považuje Sakovú za pravú ruku bývalého ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD). "Je zodpovedná za väčšinu drahých a zle urobených projektov na ministerstve vnútra, pre ktoré sme museli vracať eurofondy. Takisto riadila projekt, kde sme mali jednu z najväčších korekcií. Saková mala na starosti aj zákazku, o ktorej hovoril prokurátor špeciálnej prokuratúry Vasiľ Špirko," povedala Veronika Remišová z OĽaNO.Politička si myslí, že Kaliňák môže cez Sakovú riadiť ministerstvo "ako šedá eminencia a nebude niesť za to žiadnu zodpovednosť". Smer-SD podľa nej nie je schopný ponúknuť dôveryhodného ministra vnútra.Denisa Saková na poste ministerky vnútra nebude reálnou zmenou pre tento rezort, myslí si iniciatíva Za slušné Slovensko. Jej nominácia je podľa nej v rozpore s tvrdením vládnej koalície, že sa chce snažiť o obnovenie dôvery ľudí v štátnu moc."Je legitímnou požiadavkou občianskej verejnosti, aby nominant na post ministra vnútra nebol nominantom strany Smer-SD, keďže pod jej vedením ministerstva vnútra sa kauzy dlhodobo zametajú pod koberec," píše iniciatíva v písomnom stanovisku s tým, že po odstúpení Tomáša Druckera "sa jasne ukázalo, že nominanti strany Smer-SD nedokážu byť vo svojom rozhodovaní slobodní".Iniciatíva Za slušné Slovensko chce spolu s iniciatívou študentov Nie je nám to jedno "privítať novú ministerku pred jej rezortom s pripomenutím všetkých korupčných káuz strany Smer-SD a vlády, ktorej bola súčasťou, káuz, ktoré neboli vyšetrené".