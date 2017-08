Reakcie opozičných politikov na vypovedanie koaličnej zmluvy

Na archívnej snímke predseda strany Sloboda a solidarita (SaS) Richard Sulík. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

OĽaNO: Danko neváha vnášať na Slovensko chaos pre eurofondy

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. augusta (TASR) - Predseda SNS Andrej Danko vydiera svojich partnerov v korupčnej koalícii. Reagovala opozičná SaS na Dankovo vypovedanie koaličnej zmluvy.Za týmto krokom vidí SaS snahu o odlákanie pozornosti verejnosti od kauzy okolo rozdeľovania eurofondov na vedu a výskum na ministerstve školstva.píše v stanovisku predseda SaS Richard Sulík, podpredsedovia Ľubomír Galko a Jana Kiššová a predsedníčka poslaneckého klubu SaS Natália Blahová.Podľa SaS by sa Danko rád zbavil ministerstva školstva.vysvetľujú liberáli.Dodávajú, že ak by, SaS je pripravená na predčasné voľby aj na prevzatie vládnej zodpovednosti. Považuje sa za jedinú reálnu alternatívu voči Smeru-SD a tejto koalícii.Danko vypovedanie koaličnej zmluvy zdôvodnil absolútnou nevyhnutnosťou prenastavenia pravidiel v koalícii. Chcel by novú úpravu pomerov a vzťahov. Taktiež stanovenie absolútne nových priorít, ktoré sa budú premietať v rámci procesu zostavenia nového rozpočtu s cieľom obnovy dôvery medzi koaličnými partnermi, ako aj dôvery verejnosti ku koalícii.tvrdí Danko.Zároveň koaličným partnerom navrhuje bilaterálne, resp. multilaterálne rokovania s vedením SNS o možnosti zostavenia novej koaličnej zmluvy.Delenie koristi eurofondov na vedu a výskum sú pre SNS také dôležité, že predseda strany a NRSR Andrej Danko neváha vnášať na Slovensko chaos. V stanovisku reagujúcom na vypovedanie koaličnej zmluvy Dankom to uviedli poslanci Veronika Remišová a Igor Matovič (OĽaNO-NOVA).Podľa opozičných poslancov je krok šéfa SNS dôkazom toho, že koalícia nie je schopná spolu vládnuť a namiesto riešení problémov Slovenska ako školstvo a zdravotníctvo sa teraz „bude handrkovať o tom, kto si čo rozdelí, a o sféru vplyvu“.„Andrej Danko riadenie našej krajiny nezvládol a ukázal, že nie je schopný komunikovať. Vo štvrtok (3.8., pozn. TASR) po koaličnej rade sa tváril, že je všetko v poriadku a dnes posiela odkazy koaličným partnerom na papierikoch, ako keby nešlo o členov vlády, ale o spolužiakov na základnej škole,“ uviedli Remišová a Matovič.Podľa poslancov sa však Dankovi takýmto správaním nepodarí prekryť škandál s eurofondmi na vedu. Opozícia bude aj naďalej žiadať, aby zaň vyvodil zodpovednosť, doplnili Remišová s Matovičom.Danko dnes vypovedal koaličnú zmluvu. Zdôvodnil to absolútnou nevyhnutnosťou prenastavenia pravidiel v koalícii. TASR o tom informovala šéfka komunikácie parlamentu Zuzana Čižmáriková.