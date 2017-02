Reakcie osobností na striebro v tímoch: Táto medaila je výnimočná

Na snímke zľava Slováci Tereza Jančová, Matej Falat, Petra Vlhová, Veronika Velez-Zuzulová a Andreas Žampa. Foto: TASR/AP Na snímke zľava Slováci Tereza Jančová, Matej Falat, Petra Vlhová, Veronika Velez-Zuzulová a Andreas Žampa. Foto: TASR/AP

St. Moritz 14. februára (TASR) - Športové hnutie k striebornému úspechu Slovenska v utorňajšej súťaži tímov na MS vo švajčiarskom St. Moritzi - reakcie pre TASR:, olympijský víťaz v chôdzi: "Úprimne im blahoželám. Je to kolektívny úspech a len dúfam, že im pomôže definitívne urovnať názorové nezhody, ktoré sa so zjazdármi a SLA spájajú. Striebro by mohlo byť správnou motiváciou, aby sa na všetko pozeralo viac pozitívne. Byť medailistom v alpskom športe je niečo výnimočné a náš zjazdársky tím musel podať perfektný výkon, navyše ukázal, že môže konkurovať aj zjazdárskym veľmociam. Už od malička som lyžoval, či s rodičmi, alebo s bratom. Vždy si veľmi rád pozriem preteky Svetového pohára alebo majstrovstvá sveta. Aj deti sa snažíme usmerniť a chodíme si zalyžovať, už máme niečo za sebou, samozrejme, ja si musím dávať pozor, no deti sa nešetria a schuti sa vždy zabavia.", trojnásobný olympijský víťaz vo vodnom slalome: "Ani som nevedel, že sa takáto disciplína jazdí. Preteky som nepozeral, škoda, lebo zjazdovky mám rád. Je to pre všetkých dobrá správa a klobúk dole, že sa im niečo takéto podarilo. Pre lyžiarov to bude mať obrovský význam. Takýto úspech im chýbal a určite ich veľmi povzbudí. Podľa mňa sa prejaví najmä v motivácii, oživí sa práca s mládežou, pretože sa presvedčili, že môžu siahnuť na medaily. Nie sme alpská krajina, je to nevýhoda, no na druhej strane, tak ako v ďalších iných športoch, sa špička rozširuje a aj zjazdári, ktorí nemajú veľhory, si môžu kolektívne trúfať na veľa, je to už celosvetový trend.", reprezentant vo windsurfingu a bývalý olympionik: "Naše baby a chalani to zvládli skutočne perfektne, striebro má veľkú cenu. Škoda, že Falat vo finále začal pomalšie, keďže nám chýbali k zlatu len štyri stotinky, no na druhej strane dokázal zdolať Neureuthera a to teda klobúk dole. Naši lyžiari dosiahli krásny výsledok a verím, že ešte na MS nepovedali posledné slovo. V sobotu dávam Petre Vlhovej a Veronike Velez-Zuzulovej veľké šance v slalome, škoda, zrejme ho nebudem môcť sledovať, keďže budem odcestovaný na Ukrajine. K lyžovaniu mám blízko, do osemnástich som sa mu súťažne venoval, potom však u mňa vyhral windsurfing.", prezident Únie ligových klubov: "Mal som šťastie a videl som to v televízii v priamom prenose. Je to fantastické, veľká gratulácia slovenským lyžiarom, ktorí dosiahli obrovský úspech. Ženy išli fantasticky, neprehrali ani jeden ich súboj. Muži sa im snažili priblížiť a išli na hranici ich možností. Ja mám zjazdové lyžovanie rád, ale počas aktívnej hráčskej kariéry nám to tréneri zakazovali. Ani teraz pre pracovnú vyťaženosť sa na lyže nedostanem. Mám to však v pláne (smiech, pozn.). Samozrejme, ako deti sme sa na lyže dostali a mal som to rád."