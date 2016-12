Reakcie osobností na úmrtie Georgea Michaela

Podľa spevákovho manažéra Michaela Lippmana bolo príčinou smrti známeho interpreta zlyhanie srdca.BRATISLAVA 26. decembra - Vo veku 53 rokov zomrel anglický spevák George Michael. Naposledy vydýchol 25. decembra v jeho dome v Goring-on-Thames v Oxfordshire. Smutnú správu potvrdili členovia rodiny zosnulého v spoločnom vyhlásení."S veľkým smútkom musíme potvrdiť, že náš milovaný syn, brat a priateľ George zomrel v pokoji vo svojom dome počas Vianoc. Rodina by rada požiadala o zachovanie súkromia v týchto náročných časoch," uviedli.

Zástupcovia polície, ktorých privolali do interpretovho domu spolu so záchranármi, vyhlásili, že príčina úmrtia zatiaľ nie je známa. Ďalšie informácie plánujú zverejniť až po pitve. Spevákov manažér Michael Lippman však povedal, že interpret skonal na zlyhanie srdca.Na úmrtie Georgea Michaela už reagovalo prostredníctvom sociálnych sietí množstvo osobností. Agentúra SITA prináša výber z nich."Mám zlomené srdce zo straty môjho milovaného priateľa Yoga. Ja, jeho milovaní, jeho priatelia, svet hudby, svet všeobecne. Navždy ťa budeme milovať," napísal Michaelov niekdajší kolega z už nefungujúcej skupiny Wham!"Som v hlbokom šoku. Stratil som milovaného priateľa - najmilšiu, najštedrejšiu dušu a geniálneho umelca. Moje srdce je s jeho rodinou a všetkými jeho fanúšikmi," napísal hudobníkk ich spoločnej fotografii na službe Instagram."Zbohom, môj priateľ. Opustil nás ďalší úžasný umelec," speváčka"Som absolútne zdevastovaný správou o strate Georgea Michaela. Bol naozaj geniálny talent, je to smutné, smutné, smutné," napísal frontman kapely ABC"2016 - strata ďalšej talentovanej duše. Všetka naša láska a sympatie smerujú k rodine Georgea Michaela," uviedli členovia formácie"George? George Michael? Nie, to nie. Je to viac ako smutné. RIP George Michael," napísalz kapely Queen."Neuveriteľné. RIP George Michael," herec, komik a filmár"Och, nie. George Michael RIP," hudobník a producent"George Michael. Ty si bol viac ako legenda," reagoval člen skupiny Wolf Alice"Môj Bože. George Michael nie! Nie, nie, nie, nie, nie! Tento rok sme stratili veľa krásnych osobností. RIP. Budeš nám neuveriteľne chýbať,"speváčka"Práve som sa dopočula o smrti môjho priateľa Georgea Michaela. Bol to taký geniálny talent. Som taká smutná," moderátorka"Je tomuto roku koniec? Veľmi veľa ľudí zomiera. Odpočívaj v pokoji, George Michael," herec"Miloval som Georgea Michaela tak dlho, ako si len dokážem pamätať. Bol veľkou inšpiráciou. Vždy bol nadčasový," herec a moderátor"Odpočívaj so žiariacimi hviezdami, George Michael. Našiel si svoju slobodu, svoju vieru. Boli to tvoje posledné Vianoce a budeš nám chýbať," herecodkazujúc na spevákove piesne Freedom, Faith a Last Christmas."No tak, 2016. Toto už je fraška. RIP George Michael," herečka a speváčka"Sme smutné zo správ o smrti Georgea Michaela. Bol veľkou inšpiráciou," sesterské hudobné duo"Môj Bože. Odpočívaj v raji George Michael - ikona, spojenec, legenda," komička a herečka, vlastným menom Georgios Kyriacos Panayiotou, počas svojej kariéry predal vyše 100 miliónov albumov. Narodil sa 25. júna 1963. Tento rodený Londýnčan, ktorému v žilách koluje grécka krv, začínal s hudbou už v šestnástich rokoch. Spolu s Andrewom Ridgeleym založili v roku 1981 disko-popové duo Wham! Spolu sa poznali už zo školy, v roku 1979 účinkovali v skupine Executive.Hneď ich debutový album Fantastic vydaný v júli 1983 sa dostal na prvú pozíciu v rebríčku. V singlovej TOP 30 mali dvanásť piesní, šesť z nich sa dostalo na prvé miesto. Hitmi sa stali skladby Wake Me Up Before You Go Go, Last Christmas, Freedom, I'm Your Man.V roku 1986 sa rozišli a George Michael sa vydal na sólovú dráhu. Tá je ešte úspešnejšia ako päťročné účinkovanie s Wham! Prvý jeho sólový album z októbra 1987 má názov Faith a celosvetový predaj prevýšil sumu 21 miliónov nosičov.Informácie pochádzajú z webstránok www.bbc.com, www.rollingstone.com, www.nme.com, www.billboard.com, www.hollywoodreporter.com a archívu agentúry SITA.