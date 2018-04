REAKCIE POLITIKOV na demisiu ministra vnútra T. Druckera

Na snímke Anton Hrnko (SNS) Foto: TASR/Marko Erd

A. Danko berie Druckerovo rozhodnutie na vedomie

Most-Híd prekvapilo rozhodnutie T. Druckera, no berie ho na vedomie

Bratislava 16. apríla - Kancelária prezidenta SR na odstúpenie ministra vnútra Tomáša Druckera (nom. Smeru-SD) nateraz nebude reagovať, vyjadrí sa v utorok. Povedal to prezidentov hovorca Roman Krpelan.Drucker v pondelok oznámil, že odstupuje zo svojej funkcie. Odvolanie policajného prezidenta Tibora Gašpara nie je podľa neho správne ani spravodlivé. Pre demisiu sa Drucker rozhodol preto, že nechce prispievať k polarizácii spoločnosti.Prezident SR Andrej Kiska pred dvoma týždňami vyhlásil, že jediné, čo ho v súvislosti s osobou policajného prezidenta Tibora Gašpara zaujíma, je, kedy ho minister vnútra odvolá z funkcie.Drucker nastúpil do funkcie ministra vnútra po Robertovi Kaliňákovi (Smer-SD) pred mesiacom a vzal si čas na rozhodnutie o Gašparovej budúcnosti. Gašparov odchod okrem Kisku žiadajú ľudia na protestoch a opozícia. Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) považuje Gašpara za profesionála, ale avizoval, že bude rešpektovať rozhodnutie ministra.Predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) berie na vedomie rozhodnutie ministra vnútra Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD) odstúpiť z funkcie. Tým, že ide o vnútornú záležitosť Smeru-SD, nebude sa k tomu bližšie vyjadrovať, uviedol pre TASR Dankov hovorca Tomáš Kostelník.

Koaličnú stranu Most-Híd prekvapilo rozhodnutie ministra vnútra Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD) podať demisiu. "No berieme ho na vedomie," povedala hovorkyňa Mosta-Híd Klára Debnár.



Most-Híd tvrdí, že navrhované zmeny o spôsobe výberu a menovania vedenia polície považuje za dôležitý systémový krok k obnovovaniu dôvery. "Návrh je v súlade s návrhom strany Most-Híd, ktorý z iniciatívy jej predstaviteľov bol zapracovaný aj do Programového vyhlásenia vlády," dodala Debnár.

J. Blanár: Druckerovo rozhodnutie je pre mňa veľké prekvapenie

Rozhodnutie ministra vnútra Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD) podať demisiu prekvapilo podpredsedu Smeru-SD Juraja Blanára. "Dozvedel som sa to z médií a je to pre mňa veľké prekvapenie. Musím sa viac oboznámiť s dôvodmi," povedal Blanár pre TASR.









A. Hrnka demisia T. Druckera mrzí, každý má podľa neho iný prah bolesti

B. Kollár: Je vidieť, kde sa v hierarchii moci nachádza T. Drucker a T. Gašpar

SaS: V súčasnej vládnej koalícii už nie je nikto, kto by polícii vrátil dôveru

T. Gašpar má podľa progresívcov i KDH väčšiu silu ako minister

Podpredseda SNS Anton Hrnko nie je nadšený demisiou ministra vnútra Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD). "Je ho škoda, minister Drucker rozbehol dôležité zmeny v rezorte týkajúce sa voľby policajného prezidenta a organizácie okolo policajnej inšpekcie," povedal politik.Hrnko ale rozumie dôvodom, prečo sa Drucker rozhodol podať demisiu. "Pretože ak niekoho odvolávate, musíte mať na to pádne argumenty a je niekedy ťažké pripustiť si, že časť verejnosti má na vec iný názor," povedal Hrnko s tým, že Drucker má v tejto veci zrejme iný prah bolesti."Nie je dobré zasahovať do organizácie policajného zboru," odpovedal Hrnko na otázku, či by on bol za odvolanie Gašpara. Tvrdí totiž, že polícia má práve za jej súčasného vedenia veľkú šancu na vyriešenie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.Na rozhodnutí ministra vnútra Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD) odstúpiť zo svojej funkcie je jasne vidieť, kde sa v hierarchii moci nachádza on a kde policajný prezident Tibor Gašpar. Pre TASR to povedal líder opozičného hnutia Sme rodina Boris Kollár."Toto je krásny príklad, akú silu má u nás táto štátna mafia. Keď si povie, že pre ňu je prioritné udržať vo funkcii policajného prezidenta Gašpara, tak je ochotná pre to obetovať aj novopečeného ministra vnútra," vyhlásil Kollár. Milan Krajniak zo Sme rodina okomentoval na sociálnej sieti Druckerove rozhodnutie ako útek pred zodpovednosťou. "Ak teda verí (Drucker, poznámka TASR), že Gašpar je OK, prečo potom odchádza?" napísal.Minister vnútra Tomáš Drucker (nom. Smeru-SD) nepozbieral silu na odvolanie policajného prezidenta Tibora Gašpara, ani nebol ochotný podvoliť sa vedeniu Smeru-SD, ktoré na neho tlačilo, aby Gašpara vo funkcii nechal. Myslí si to podpredseda SaS Ľubomír Galko. Podľa liberálov nemožno v súčasnej koalícii nájsť človeka na uvoľnený post ministra, ktorý by vrátil polícii dôveru.Demisia podľa Galka usvedčuje Druckera z toho, že nedokázal svoju novú funkciu pretaviť do správnych rozhodnutí. "Je vylúčené, aby sa po Druckerovej demisii našiel v súčasnej vládnej koalícii človek, ktorý nastúpi do tejto uvoľnenej funkcie s vôľou meniť veci k lepšiemu a prinavrátiť Policajnému zboru stratenú dôveru. Požiadavka na predčasné voľby je o to naliehavejšia," doplnil Galko.

Policajný prezident Tibor Gašpar zostáva vo funkcii, namiesto neho odišiel minister vnútra Tomáš Drucker. Podľa mimoparlamentných strán to naznačuje, že Gašpar je mocnejší ako samotný minister. Tvrdí to Progresívne Slovensko i KDH.



"Drucker naznačil, že aj podľa neho by bolo lepšie, ak by Gašpar sám odstúpil a upokojil tým polarizovanú spoločnosť. Drucker vraj nevidel dôvody na odvolanie prezidenta Policajného zboru. Pritom tie sú zjavné všetkým," uviedlo vo svojom stanovisku Progresívne Slovensko. Ako podotklo, polícia pod vedením Tibora Gašpara nevyriešila žiadnu z veľkých káuz, kde je podozrenie na prepojenie s politickými špičkami, nevyriešila kauzu Bašternák a ani po takmer dvoch mesiacoch sa nepriblížila k objasneniu vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.



"Minister Drucker pochopil, že so Smerom sa nedá nič vyčistiť, dá sa len seba zašpiniť. A tak odstupuje. Na rekonštrukciu štátu potrebujeme inú vládnu garnitúru," napísal na sociálnej sieti líder strany SPOLU - občianska demokracia Miroslav Beblavý.



KDH tvrdí, že keď je "policajná klika" silnejšia ako štát, tak odstúpi minister a nie ten, koho on menuje a odvoláva. "Stále tvrdíme, že najlepším riešením pre Slovensko sú predčasné voľby," uviedlo hnutie. Občianska konzervatívna strana (OKS) považuje za príznačné, že Drucker radšej sám odstúpi z funkcie, ako by odvolal Gašpara. "Potvrdzuje sa, že Pellegriniho vláda nie je ničím iným než skrytou štvrtou Ficovou vládou," vyhlásila strana.



