Reakcie politikov na rozhodnutie Kisku opäť nekandidovať

Na snímke poslanec NR SR Boris Kollár (Sme Rodina) . Foto: TASR/Martin Baumann Na snímke poslanec NR SR Boris Kollár (Sme Rodina) . Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 15. mája (TASR) - Predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) vníma vyjadrenie prezidenta Andreja Kisku ako jeho osobné rozhodnutie a berie ho na vedomie. Pokiaľ ide o založenie politickej strany, verí, že voliči SaS, OĽaNO a Sme rodina budú mať konečne rozumnú alternatívu na voľbu. Dankovo stanovisko sprostredkoval novinárom jeho hovorca Tomáš Kostelník.





A. Hrnko: A. Danko má v SNS ešte príliš veľa úloh

Most-Híd: Veríme, že občania si vyberú dobrého prezidenta

A. Hrnčiar: A. Kiska by bol zvolený opäť, jeho rozhodnutie ma preto prekvapuje

SaS: Chápeme dôvody, pre ktoré sa A. Kiska rozhodol nekandidovať

B. Kollár: Sme rodina predstaví svojho prezidentského kandidáta

I. Matovič: Je mi ľúto, že A. Kiska nebude kandidovať, teší ma, že sa nestiahne

A. Hlina o A. Kiskovi: Nebude prezident, bude premiér

Beblavého mrzí, že Kiska nebude kandidovať

Progresívne Slovensko považuje Kisku za najlepšieho prezidenta

Priznal, že otázka zakladania politickej strany Kiskom nie je potvrdená, "ale politické ambície sa dajú tak trochu vytušiť z toho, čo pán prezident povedal".Predseda koaličnej SNS Andrej Danko má v strane ešte príliš veľa úloh na to, aby sa mohol vyviniť tým, že by kandidoval na prezidenta a odišiel zo SNS. Novinárom to povedal podpredseda národniarov Anton Hrnko v odpovedi na otázku, či je možné, aby Danko na hlavu štátu kandidoval.SNS by svojho kandidáta mala podľa Hrnka predstaviť po júnovom sneme. Ohľadom skutočnosti, že Andrej Kiska už na prezidenta kandidovať nebude, Hrnko poznamenal, že zrejme nie všetko sa mu podarilo ako chcel a zároveň si politik musí uvedomiť, akú mieru osobnosti chce svojej práci obetovať. "Vrcholová politika si vyžaduje celého človeka. Toto poznanie asi bolo tým rozhodujúcim, ktoré pán prezident pri svojom zvažovaní zobral na vedomie," podotkol.Hrnko si nemyslí, že by mal Kiska zakladať stranu, s čím zase počíta jeho stranícky šéf Danko. "Človek, ktorý dosiahol vrchol v politike, by už mal zostať na vrchole a nepúšťať sa nižšie," dodal.Koaličná strana Most-Híd rešpektuje rozhodnutie prezidenta Andreja Kisku neuchádzať sa opätovne o tento post. Strana zároveň verí, že občania na budúci rok v prezidentských voľbách vyberú dobrú hlavu štátu."To, že sa pán Andrej Kiska po komunálnych voľbách chce priamo angažovať v politike, nebudeme komentovať. Uvidíme, čo to presne bude znamenať pre výkon jeho mandátu," dodali bugárovci.Podpora súčasného prezidenta Andreja Kisku je taká vysoká, že by bol v roku 2019 do funkcie zvolený opätovne. Myslí si to podpredseda NR SR Andrej Hrnčiar (Most-Híd), ktorého rozhodnutie Kisku nekandidovať z tohto hľadiska prekvapilo."Na druhej strane Andrej Kiska potvrdil, o čom sa po chodbách NR SR šuškalo už dlhšiu dobu. Treba toto rozhodnutie rešpektovať a sám som zvedavý, čo myslel tým, že chce prispieť k zmene štýlu vedenia politiky na Slovensku," povedal Hrnčiar.Podľa jeho slov Most-Híd bude v prezidentských voľbách navrhovať vlastného kandidáta. "Ja osobne by som podporil Bélu Bugára a bol by som za, ale podľa vyjadrení, ktoré som počul, je takýto scenár málo pravdepodobný," dodal Hrnčiar.Predstavitelia opozičnej SaS chápu dôvody, pre ktoré sa Andrej Kiska rozhodol nekandidovať v nasledujúcich prezidentských voľbách. Liberáli tiež oceňujú, že svoje neľahké rozhodnutie oznámil hneď, ako k nemu definitívne dospel."Pre stranu SaS je teraz podstatné, aby sa na budúci rok nezopakovala situácia z roku 2004, keď do druhého kola postúpili Vladimír Mečiar a Ivan Gašparovič – symboly krajne skompromitovaného HZDS - a demokratická verejnosť zostala z takéhoto ničotného výberu frustrovaná," napísalo v reakcii vedenie SaS.Strana preto považuje za kľúčové, aby súčasné opozičné sily, ideálne spoločne, ponúkli občanom Slovenska jedného nestraníckeho kandidáta, ktorý svojím životným príbehom dokazuje svoju bezúhonnosť, zmysel pre spravodlivosť a bude dôstojne reprezentovať Slovensko doma i v zahraničí. "Strana SaS rokovanie na túto tému začne s opozičnými stranami v najbližších dňoch," dodali.Hnutie Sme rodina by mala koncom mája predstaviť svojho prezidentského kandidáta. Pre TASR to uviedol predseda Boris Kollár po tom, čo prezidenta SR Andrej Kiska oznámil, že nebude kandidovať v budúcoročných prezidentských voľbách.Kiskovo vyjadrenie podľa Kollára potvrdilo kuloárne informácie, ktoré sa už medzi politikmi šírili. Prezident podľa Kollára zrejme podporí vybraný politický subjekt, alebo sa na ňom bude priamo zúčastňovať.Lídrovi OĽaNO Igorovi Matovičovi je ľúto, že prezident Andrej Kiska už nebude kandidovať na najvyšší post v štáte. Ale teší ho, že sa neplánuje stiahnuť."Na jednej strane mi je ľúto, že Andrej Kiska sa rozhodol viac nekandidovať na funkciu prezidenta. Na strane druhej som rád, že sa rozhodol aj po skončení svojho mandátu naďalej aktívne napomáhať k očiste slovenskej politiky," uviedol v reakcii na Kiskovo rozhodnutie Matovič.Nebude prezident, bude premiér, takto okomentoval predseda KDH Alojz Hlina rozhodnutie prezidenta Andreja Kisku nekandidovať v budúcoročných prezidentských voľbách, ale zároveň sa nestiahnuť z verejného života. Dodal, že možno to bude riešenie pre dnešnú situáciu. "Minimálne to stojí za zodpovednú úvahu," doplnil Hlina.Nezaradeného poslanca Národnej rady SR a zakladateľa neparlamentnej strany Spolu Miroslava Beblavého mrzí, že Kiska nebude kandidovať. "Zároveň si však vážim, že chce svoj vysoký kredit naďalej využívať pre dobro Slovenska a silou svojej osobnosti spojiť tých, ktorí sú nielen ochotní, ale aj schopní vládnuť zodpovedne a slušne," uviedol vo svojom stanovisku, ktoré zverejnil na sociálnej sieti Facebook.Dodal, že jeho strana sa s týmto cieľom stotožňuje. "Naša krajina potrebuje hlboké zmeny. Verím, že náš prezident pomôže zásadnej zmene spôsobu vládnutia na Slovensku," dodal.



Mimoparlamentné Progresívne Slovensko považuje Kisku za najlepšieho prezidenta, akého sme kedy mali. Oceňuje, že Kiska z verejného života neodchádza. "Urobil pre Slovensko viac, než väčšina parlamentných strán dokopy. Preto je skvelé, že Andrej Kiska neodchádza z verejného života, aj keď nebude druhýkrát kandidovať na funkciu prezidenta," uviedla strana.



Súhlasí s názorom, že Slovensko potrebuje radikálnu zmenu. "Potrebuje novú politiku, nových lídrov, nové ciele. Rovnako ako prezident sme netrpezliví, sklamaní z vlády aj opozície. Preto sme stáli na námestiach, a preto budujeme Progresívne Slovensko. Čokoľvek Andrej Kiska urobí po odchode z funkcie, dúfame, že bude súčasťou zmeny, ktorá konečne posunie Slovensko vpred," doplnila strana.



Kiska popoludní oznámil, že nebude kandidovať v budúcoročných prezidentských voľbách. Na jeho rozhodnutie vplývalo viacero okolností. Ako vyplýva z jeho vyjadrení, z politiky sa úplne stiahnuť neplánuje. "Nikdy som sa netajil tým, že rodinný život je pre mňa veľmi dôležitý," povedal Kiska s dôvetkom, že vlaňajšie udalosti mu pripomenuli, že čas strávený s rodinou je nenahraditeľný a netreba ju odsúvať na vedľajšiu koľaj. Pripustil, že pri výkone svojho mandátu išiel niekedy aj na hranu svojich právomocí. Ako príklad uviedol rozhodovanie o menovaní sudcov Ústavného súdu SR či pri nedávnej rekonštrukcii vlády.







Politicky zápas, ktorý začal svojím vstupom do politiky, nepovažuje za skončený. Chce premýšľať, ako najlepšie využiť dôveru veľkej časti verejnosti a prispieť k začiatku novej politickej éry na Slovensku. "Slovensko potrebuje sebavedomú hlavu štátu, ktorá sa nebude báť postaviť za hodnoty modernej slobodnej demokratickej krajiny," zdôraznil Kiska.



Prezidentské voľby budú na jar 2019. Parlamentné politické strany Smer-SD, SNS, Most-Híd, SaS, OĽaNO a Sme rodina ešte stále nepredstavili svojich prezidentských kandidátov. O menách väčšina diskutuje, niektoré už rozhodli a kandidáta predstavia čoskoro.



Záujem o palác už prejavili Radovan Znášik, bezpečnostný analytik Juraj Zábojník a politický analytik a pedagóg Eduard Chmelár. Predbežný záujem mal deklarovať aj sudca Najvyššieho súdu SR Štefan Harabin. O post sa hlásil aj finančník Imrich Béreš, ale z jeho vyjadrení vyplýva, že napokon zrejme kandidovať nebude.