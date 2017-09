Reakcie sveta na kurdské referendum

Na archívnej snímke Biely dom vo Washingtone. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Arbíl 26. septembra (TASR) - Spojené štáty sú "hlboko sklamané", že v irackom Kurdistane sa konalo v pondelok referendum o nezávislosti, ktoré označili ako "jednostranné".uviedla, že tento krok "zvýši nestabilitu a strádanie" pre kurdský región a jeho obyvateľov. Takisto skomplikuje schopnosť regionálnej kurdskej vlády spolupracovať s irackou centrálnou vládou a susednými krajinami.Nauertová však zdôraznila, že USA nezmenia pre toto referendum svoje "s irackými Kurdmi.Dodala, že USA nesúhlasia s krokmi žiadnej strany zameranými na zmenu hraníc v Iraku. Podľa nej skupina Islamský štát a iní extrémisti dúfajú vo "využitie nestability a nezhody".Aj Organizácia Spojených národov varovala v pondelok pred "potenciálne destabilizujúcimi" účinkami referenda o nezávislosti. Podľa OSNvyjadril ľútosť, že irackí Kurdi pristúpili k referendu. Podľa hovorcu OSN Stephana Dujarrica Gutteres zaznamenal, že referendum bolo "vyhlásené jednostranne vrátane sporných oblastí" a nesúhlasili s ním iracké úrady a medzinárodné spoločenstvo. Gutteresovi je ľúto, že sa nevyužili príležitosti na rokovania.Viac ako 90 percent hlasujúcich v referende v irackom Kurdistane podporilo nezávislosť pre tento autonómny región. Vyplýva to z prvých výsledkov, ktoré v pondelok neskoro večer zverejnila volebná komisia v Arbíle.Účasť hlasujúcich v referende bola viac ako 72 percent, dodala komisia. Konečné výsledky sa očakávajú do troch dní.Výsledok referenda nie je právne záväzný.ovedal, že úspešné hlasovanie v referende nepovedie k automatickému vyhláseniu nezávislosti, ale iba k ďalším rokovaniam s Bagdadom.Proti referendu sa vyslovili okrem USA, OSN a Iraku aj Turecko a Irán. Podľa nich to môže destabilizovať región a odvrátiť pozornosť od bojov s teroristickou organizáciou Islamský štát.Iracké ministerstvo obrany po zatvorení hlasovacích miestností v pondelok vyhlásilo, že spúšťa spoločné vojenské cvičenia "veľkého rozsahu" s Tureckom pozdĺž spoločných hraníc. Ústredná iracká vláda aj Turecko predtým pohrozili vojenskou intervenciou v reakcii na referendum, ktoré považujú za neprijateľné.