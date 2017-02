Reakciou na Trumpove požiadavky ohľadom obliekania je #DressLikeAWoman

Ilustračné foto. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Washington 5. februára (TASR) - Desiatky žien zverejnili na internete svoje fotografie či snímky iných žien, ktoré sú oblečené v rozpore s údajnými nárokmi nového prezidenta USA Donalda Trumpa na vzhľad žien vo svojom okolí. Trump od nich totiž vraj žiada, aby saZmienka o tom sa objavila na webe mediálnej spoločnosti Axios. Na internete sa následne spolu s hashtagom #DressLikeAWoman objavili celé série fotografií žien v oblečení, v akom zvyčajne chodia do práce či pracujú.Je medzi nimi fotografia patologičky zahalenej do operačného plášťa s rúškom na tvári, ale s perlovým náhrdelníkom na krku, aby vyhovela Trumpovej požiadavke.Žena menom Vicky zverejnila svoju fotografiu v policajnej uniforme s popisom:Na internete koluje aj fotografia herečky Katharine Hepburnovej oblečenej v ležérnom nohavicovom kostýme, ktorý svojho času šokoval puritánsku Ameriku, a s citátom ohľadom sukní: "Oblečiem si ju na tvoj pohreb".Demokratická senátorka Kamala Harrisová zase vo svojom mikroblogu zverejnila snímku príslušníčky americkej armády vo výslužbe Tammy Duckworthovej, ktorá - oblečená v poľnej uniforme - sedí v invalidnom kresle. Fotografiu sprevádza nápis:Ivelisse Viruetová k svojej fotografii vo vojenskej uniforme napísala, že kým Trump sa vyvliekol z piatich odvodov do armády, ona v armáde slúži 22 rokov. Dodáva, že ak sa ona má obliekať ako žena, Trump by mal začať konať ako prezident (#actlikeapresident), čo je súčasne aj ďalší hashtag na internete.Jeden z nemenovaných Trumpových blízkych spolupracovníkov prezradil, že 45. americký prezident oddávna vyžaduje, aby ženy v jeho okolí boli dokonale oblečené a. Okrem skvelého modelu oblečenia vmusia mať aj dobre upravené vlasy, pekné držanie tela a dobrú fyzickú kondíciu. Trump vraj znesie aj ženy v džínsoch, ale musia mať štýl.Náročný je však aj na mužov. O Trumpovi je známe, že má slabosť pre kravaty. Od svojich spolupracovníkov žiada, aby ju vždy mali perfektne uviazanú, pričom dáva prednosť kravatám širším a tradičným. Ku kravate patrí oblek - Trump pripúšťa značku Brooks Brothers - jednu z najstarších v Amerike, ktorej obleky nosili aj viacerí americkí prezidenti - napr. aj Abraham Lincoln či John Kennedy. Táto tradičná značka, ale Trump odporúča skôr obleky značky Armani.