Real bez ôsmich hráčov základnej zostavy vypadol v pohári s Leganes

Hráč Realu Madrid Sergio Ramos odchádza z hry po zápase Kráľovského pohára, v ktorom jeho tím prehral proti Leganes. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kráľovský pohár - odvety štvrťfinále:

Alaves - Valencia 2:3 na penalty, 2:1 (0:0, 2:1)



Góly: 73. El Haddadi, 86. Sobrino - 77. Mina



/prvý zápas: 1:2, postúpila Valencia/







Real Madrid - Leganes 1:2 (0:1)



Góly: 47. Benzema - 31. Eraso, 55. Gabriel

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Barcelona 24. januára (TASR) - Futbalisti Realu Madrid prekvapujúco vypadli vo štvrťfinále Kráľovského pohára s Leganes. Po víťazstve 1:0 v prvom zápase prehrali v domácej odvete 1:2 a so súťažou sa rozlúčili.nastúpil iba s tromi hráčmi základnej jedenástky. Okrem brankára Keylora Navasa nehrali ani Cristian Ronaldo, Marcelo, Dani Carvajal, Luka Modrič, Toni Kroos, Casemiro a Gareth Bale. Carvajal s Modričom v závere striedali. Napriek absencii opôr mal počas celého stretnutia viac loptu na kopačkách i šancí, na postup to nestačilo. Hostia sa ujali vedenia v 31. minúte zásluhou Javiera Erasa, ktorý sa presadil po chybe domácej obrany. Na jeho gól odpovedal krátko po zmene strán Karim Benzema, ale v 55. minúte stanovil konečné skóre hlavou brazílsky stredopoliar Gabriel.Futbalisti Valencie si zabezpečili postup do semifinále. V odvete s Alavesom na to potrebovali až penaltový rozstrel, ktorý vyhrali 3:2. Duel sa v riadnom hracom čase skončil 2:1 pre domáci Alaves, v prvom stretnutí triumfovala rovnakým pomerom Valencia.