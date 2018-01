Real iba remizoval s Numanciou, no postúpil do štvrťfinále pohára

Hráč Realu Madrid Mateo Kovacic počas zápasu proti Numancii. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Odvety osemfinále Kráľovského pohára:

Alaves - Formentera 2:0 (0:0)



Góly: 55. Demirovič, 90.+1 Alfonso



/prvý zápas 3:1, do štvrťfinále postúpil Alaves/







Villarreal - Leganes 2:1 (0:1)



Góly: 48. Raba, 89. Čeryšev - 31. El Zhar



/prvý zápas 0:1, postúpilo Leganes/







Real Madrid - CD Numancia 2:2 (1:1)



Góly: 10. a 59. Lucas - 45. a 82. Guillermo



/prvý zápas: 3:0, postúpil Real/

Madrid 11. januára (TASR) - Futbalisti Realu Madrid postúpili do štvrťfinále španielskeho Kráľovského pohára, no v osemfinálovej odvete s Numanciou nijako neoslnili. S druholigistom uhrali na Santiago Bernabeu iba remízu 2:2. V prvom stretnutí zverenci trénera Zinedina Zidana zvíťazili na pôde súpera hladko 3:0.O oba góly madridského klubu v odvete sa postaral Lucas Vazquez, v drese Numancie sa podaril rovnaký kúsok Guillermovi. Real nastúpil proti outsiderovi s, tímovým oporám doprial Zidane oddych.Vo štvrťfinále bude chýbať Villarreal, ktorý neprešiel cez ďalší tím z najvyššej súťaže Leganes.síce zvíťazila v domácej odvete 2:1, no keďže vonku prehrala 0:1, do ďalšej fázy ide vďaka gólu na súperovom ihrisku Leganes.