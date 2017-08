Real Madrid aj FC Barcelona hrajú na úvod La Ligy bez zaváhania

Lionel Messi, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 21. augusta (TASR) - Víťazstvá s čistým kontom zaznamenali na úvod španielskej futbalovej La ligy veľkokluby Real Madrid a FC Barcelona. Obhajca titulu Real uspel na pôde Deportiva La Coruňa 3:0, vicemajstrovský FCB doma zdolal Betis Sevilla 2:0.Na Camp Nou si aktéri najprv pripomenuli obete nedávnych teroristických útokov. Zápas sa hral za sprísnených bezpečnostných opatrení po štvrtkovom násilí v Barcelone a v meste Cambrils, pri ktorom zomrelo 14 ľudí. Futbalisti domácich mali na dresoch namiesto svojich mien nápis Barcelona. Týmto gestom si uctili obete teroristického útoku. Katalánci sa dostali do vedenia v 36. minúte po kombinácii Lionela Messiho s Gerardom Deulofeuom, po ktorej si center do vlastnej brány zrazil rumunský obranca Alin Tosca. Už o tri minúty stanovil výsledok Sergio Roberto."Barca" hrala bez zranených Andresa Iniestu a Luisa Suareza, ale ani to Betisu nepomohlo.citovala agentúra DPA domáceho trénera Ernesta Valverdeho. Barcelona mohla vyhrať aj vyššie, ale argentínsky útočník Messi trafil trikrát do konštrukcie brány. "Máme hráčov, ktorí vždy zaberú, keď treba. Nie je normálne, že trafil trikrát tyč a nebol z toho gól. Ale s výsledkom sme veľmi spokojní a bolo pre nás dôležité skončiť zápas takýmto spôsobom," dodal Valverde."Biely balet" rovnako zvládol vstup do ligovej sezóny, po góloch Garetha Balea, Casemira a Toniho Kroosa nedal domácemu Deportivu žiadnu šancu. Waleský krídelník už tri sezóny za sebou strelil prvý gól Madridu v najvyššej súťaži. "povedal obranca Marcelo. V nadstavenom čase dostal ešte červenú kartu obranca hostí Sergio Ramos.