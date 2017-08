Real Madrid desiatykrát víťazom španielskeho Superpohára

Cristiano Ronaldo (vľavo) z Realu Madrid sa teší z gólu v prvom stretnutí o španielsky Superpohár medzi FC Barcelona - Real Madrid Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

sumár - 2. zápas:



Real Madrid - FC Barcelona 2:0 (2:0)



Góly: 4. Asensio, 39. Benzema, ŽK: Suarez, Mascherano (obaja Barcelona)



/prvý zápas: 3:1, Real získal španielsky Superpohár/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 17. augusta (TASR) - Futbalisti Realu Madrid sa stali desiatykrát víťazmi španielskeho Superpohára. V odvetnom dueli zvíťazili na domácej pôde nad FC Barcelona 2:0 a nadviazali na nedeľňajší triumf 3:1 z Camp Nou. Pre zverencov trénera Zinedina Zidana je to už druhá trofej v novej sezóne, pred týždňom vyhrali v macedónskom Skopje v zápase o európsky Superpohár nad Manchestrom United 2:1.Real nastúpil v odvete proti Barcelone bez Cristiana Ronalda, ktorý dostal v úvodnom súboji červenú kartu, následne strčil do hlavného rozhodcu a vyslúžil si päťzápasový dištanc. Po vypršaní trestu už bol k dispozícii dispečer stredu poľa Luka Modrič. "Biely balet" mal raketový štart a už v 4. minúte sa ujal vedenia po exportnej ďalekonosnej strele Marca Asensia. Barcelona mohla vyrovnať vďaka Lionelovi Messimu, no ten stroskotal na Keylorovi Navasovi. Triumf Realu spečatil v 39. minúte Karim Benzema po prihrávke Marcela. V druhom polčase mala Barcelona viaceré šance na skorigovanie výsledku, Messi však iba opečiatkoval brvno a hlavička Luisa Suareza skončila na žrdi.