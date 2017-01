Real Madrid na kolenách:Z Kráľovského pohára ho vyradil priemerný klub

Na snímke útočník Realu Madrid Cristiano Ronaldo. Foto: TASR/AP Na snímke útočník Realu Madrid Cristiano Ronaldo. Foto: TASR/AP

Madridská kvetina stráca lupene, píše Marca

Celta Vigo nikdy nevyhrala Copa del Rey

Odvety štvrťfinále Copa del Rey:



Eibar - Atletico Madrid 2:2 /prvý zápas 0:3, do semifinále postúpilo Atletico/

Celta Vigo - Real Madrid 2:2 /prvý zápas 2:1, do semifinále postúpila Celta/

Madrid 26. januára (TASR) - Futbalisti Celty Vigo sa stávajú postrachom madridských tímov v domácej pohárovej súťaži. Po lanskom vyradení Atlética Madrid vo štvrťfinále si v rovnakej fáze Copa del Rey tentoraz poradili aj so slávnejším Realom, ktorý je 19-násobným víťazom tejto súťaže.Po nečakanom triumfe v Madride 2:1 si hráči Celty doma poistili postup do semifinále remízou 2:2. O víťazstvo 2:1 prišli až v 90. min, keď Lucas Vázquez hlavičkou vyrovnal na 2:2. Na tretí a postupový gól už Realu nezostal čas. "Zbohom sen o triplete. Madridská kvetina stráca lupene," napísala Marca na svojej webovej stránke."Hrali sme dobre, ale nedotiahli sme to až k postupu. Sme sklamaní, ale toto už je za nami. Musíme vytrvať v poctivej práci a pozerať sa za ďalšimi dvoma trofejami, ktoré ešte v tejto sezóne môžeme získať," uviedol tréner Realu Madrid Zinedine Zidane.Jeho zverenci už v tejto sezóne ovládli Európsky superpohár aj majstrovstvá sveta klubov, vedú najvyššiu španielsku súťaž, ale momentálne nemajú najlepšiu fazónu. Po historickej sérii 40 zápasov bez prehry v La Lige odišliV stredajšej odvete na Estadio de Balaídos vo Vigu sa domáci dostali do vedenia v závere prvého polčasu vlastným gólom Danila. Lopta sa po zákroku brankára Kika Casillu brazílskemu pravému obrancovi nešťastne priplietla pomedzi nohy a nasmeroval ju do prázdnej bránky.Real zdvihol hlavu po hodine hry, keď Cristiano Ronaldo trafil z priameho kopu. V 85. min však domáci vycvičili obranu hostí sériou krátkych prihrávok a na ich konci bola presná strela dánskeho stredopoliara Daniela Wassa. Prehre, ale nie vyradeniu favorita, v samom závere zabránila už spomenutá hlavička Lucasa Vázqueza, ktorá sa zrodila po rohovom kope a ešte jednom hlavičkovom priťuknutí."Bojovali sme do maxima, ale nestačilo to. Nemôžeme povedať, že súper bol šťastnejší, lebo dokázal streliť dva góly. Veci sa nevyvinuli v náš prospech, ale ideme ďalej. Stále máme šancu vo dvoch súťažiach a utobíme všetko, aby sme v nich zvíťazili," cituje 25-ročného krídelníka Lucasa Vázqueza oficiálny web Realu Madrid.Hostia nastúpili vo Vigu bez dvoch zranených hráčov základnej zostavy: obrancu Marcela a stredopoliara Luku Modriča. Hráči Celty Vigo doteraz nikdy nevyhrali španielsky Copa del Rey, čiže Kráľovský pohár. Najbližšie k tomu boli v roku 2001, keď vo finále nestačili na Real Zaragozu.