Real Madrid prehral FC Barcelona 2:3

Ilustračná fotografia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nashville/Miami 30. júla (TASR) - V prestížnom súboji na Medzinárodnom pohári majstrov v Spojených štátoch amerických zvíťazili futbalisti Barcelony nad úhlavným rivalom zo španielskej La Ligy Realom Madrid 3:2.Katalánci mali rozprávkový vstup do súboja, ktorý sa hral pred 66-tisícovou kulisou na štadióne v Miami. Vďaka Lionelovi Messimu a Ivanovi Rakitičovi viedla "Barca" už v 7. minúte dvojgólovým rozdielom, no súper v štrnástej znížil presným zásahom Matea Kovačiča a ešte do prestávky vyrovnal zásluhou Marca Asensia. V 50. minúte strelila Barcelona rozhodujúci gól z kopačky Gerarda Piqueho po brilantnom centri Neymara. Real bude mať príležitosť revanšovať sa súperovi za prehru už o dva týždne na Camp Nou v súboji o španielsky Superpohár.V ďalšom zápase zámorského predsezónneho turnaja si v anglickom derby Manchester City poradil s Tottenhamom Hotspur hladko 3:0.Manchester City - Tottenham Hotspur 3:0 (1:0)Góly: 10. Stones, 72. Sterling, 90.+1 Diaz, 56.232 divákov.Real Madrid - FC Barcelona 2:3 (2:2)Góly: 14. Kovačič, 36. Asensio - 3. Messi, 7. Rakitič, 50. Pique, 66.014 divákov.