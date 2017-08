Real Madrid sa kvôli portugalskej hviezde Ronaldovi veľmi hnevá

Futbalista Realu Madrid Cristiano Ronaldo (vpravo) Foto: TASR/AP Futbalista Realu Madrid Cristiano Ronaldo (vpravo) Foto: TASR/AP

Madrid 15. augusta (TASR) - Päťzápasový dištanc Cristiana Ronalda v kontexte kontroverzných verdiktov rozhodcu prvého zápasu Španielskeho superpohára vyvolal v Madride búrku nevôle. Pripomína sa starší čin Lionela Messiho, ktorý veľmi podobne atakoval rozhodcu ešte v roku 2009 a nebol potrestaný nijakým spôsobom.Real Madrid je kvôli portugalskej hviezde na nohách. A nielen preto, že Ronaldo je v dôsledku trestu suspendovaný zo superpohárovej odvety, Real vyhral na pôde FC Barcelona 3:1 a málokto pochybuje o jeho celkovom triumfe. Navyše nedotrénovaný Ronaldo aj na trávniku rivala nastúpil až v priebehu druhého polčasu. Funkcionárov, trénerov, hráčov i fanúšikov rozčúlil predovšetkým spôsob, akým rozhodca viedol prvý zápas a akým sa disciplinárka "vyrovnala" s Ronaldom. Všetko ešte viac živia pro-madridské médiá a riadne "mastia" sociálne siete.Nemecké médiá v utorok podrobne monitorovali dianie na Pyrenejskom polostrove. Po sociálnych sieťach koluje video, v ktorom sú porovnávané veľmi podobné reakcie dvoch galaktických postáv súčasného futbalu. Na prvom zázname Lionel Messi strčil rozhodcu do ramena, na druhom to isté Ronaldo, v oboch prípadoch išlo o zápasy Barcelony s Realom a "agresori" inzultovali rozhodcov na ihrisku súpera. Rozdiel je 8-ročný a aj v tom, že Messi atakoval rozhodcu do ramena z boku, Ronaldo zozadu. Obaja futbalisti sa ponosovali na to, že rozhodca neposúdil zákroky na nich ako fauly, ale v prípade Ronalda pribudla k tomu aj bezprostredná emócia z vylúčenia. Rozdielne sú samozrejme aj ostatné okolnosti. Messimu sa nepáčil zákrok v poli a za svoje reakcie nedostal žiadny trest, ani od rozhodcu ani od disciplinárky. Naopak, Ronaldova reakcia prišlo po tom, ako mu rozhodca dal druhú žltú a teda červenú kartu, keďže usúdil, že hráč v 16-ke "filmoval". Ronaldo sa po kontakte a pristrčení súperovho obrancu naopak domáhal jedenástky a keď namiesto toho videl červenú, postrčil rozhodcu a za tento čin dostal 5-zápasovú suspendáciu, ktorá sa odvíja od pravidiel o 4-12-zápasovom treste."Sme veľmi nahnevaní, my tréneri a aj Cristianovi spoluhráči. Nechcem sa vyjadrovať k rozhodcom, ale keď si uvedomíme, čo sa udialo a on za to dostal päťzápasový zákaz, to je už príliš veľa," vyjadril sa v utorok tréner Realu Zinedine Zidane, ktorý už v nedeľu po zápase použil podobné slová. Vtedy však narážal na vylúčenie Ronalda. Zidane nespochybnil verdikt o zamietnutí jedenástky Realu, ale rozrušil ho fakt, že rozhodca Ronaldov pád po atakovaní súperom vyhodnotil ako nešportové správanie. Bolo to navyše v pikantnom kontexte s predchádzajúcou situáciou na druhej strane, kde rozhodca odpísal pre Barcelonu penaltu, hoci Luisa Suareza sa vybiehajúci brankár nedotkol a domáci útočník sa do vzduchu "položil" v čase, keď mu lopta nenávratným oblúčikom unikala mimo hracej plochy.Zidane pôvodne očakával, že klub podá protest a bude žiadať anulovanie automatického trestu Ronalda pre ďalší zápas, ktorým je stredajšia superpohárová odveta. Lenže teraz už ide o odvolanie voči 5-zápasovému dištancu, čo naznačil aj obranca Dani Carvajal: "Je to frustrujúca situácia, lebo vylúčili hráča, ktorý si nezaslúžil byť vylúčený. Všetci sme riadne vysadení voči tomuto trestu a dúfame, že mu ho o pár zápasov zredukujú." Carvajal tvrdí, že Ronaldovo postrčenie do rozhodcu bolo mimovoľnou emotívnou reakciu a nebolo to nič dramatické: "On nechcel rozhodcu znevážiť."Nemecké médiá citujú aj novinára denníka AS Tomasa Roncera, ktorý je zároveň neskrývaný fanúšik Realu a do udalosti usilovne dávkuje "zápražky": "Messi vtedy bezočivo sotil do rozhodcu a nič sa mu nestalo. A teraz chcú Ronalda potrestať pre ľahké postrčenie? Zahanbujúce!"