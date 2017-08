Real Madrid top favoritom La Ligy, Barcelonu oslabil odchod Neymara

Výmena názorov medzi futbalistom Realu Madrid Pepem a hráčom Barcelony Lionelom Messim počas futbalového zápasu španielskej La Ligy. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Program 1. kola La Ligy:



piatok 18. augusta: 20.15 CD Leganes - Deportivo Alaves, 22.15 Valencia CF - UD Las Palmas



sobota 19. augusta: 18.15 Celta Vigo /Stanislav LOBOTKA/ - Real Sociedad San Sebastian, 20.15 Girona FC - Atletico Madrid, 22.15 FC Sevilla - Espanyol Barcelona



nedeľa 20. augusta: 18.15 Athletic Bilbao - Getafe CF, 20.15 FC Barcelona - Betis Sevilla, 22.15 Deportivo La Coruňa - Real Madrid



prehľad majstrov od r. 2000:



2000 Deportivo La Coruňa



2001 Real Madrid



2002 Valencia



2003 Real Madrid



2004 Valencia



2005 FC Barcelona



2006 FC Barcelona



2007 Real Madrid



2008 Real Madrid



2009 FC Barcelona



2010 FC Barcelona



2011 FC Barcelona



2012 Real Madrid



2013 FC Barcelona



2014 Atletico Madrid



2015 FC Barcelona



2016 FC Barcelona



2017 Real Madrid



prehľad klubov s najväčším počtom titulov:



33 Real Madrid



24 FC Barcelona



10 Atletico Madrid



8 Athletic Bilbao



6 Valencia

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 17. augusta (TASR) - Okruh najvážnejších adeptov na zisk titulu v španielskej futbalovej La Lige je už dlhší čas rovnaký. Od roku 2005 sa na "tróne" striedajú obaja giganti Real Madrid a FC Barcelona, medzi ktorých sa len raz dokázalo v roku 2014 vkliniť Atletico Madrid. Pred štartom novej sezóny najkvalitnejšej ligovej súťaže v Európe platí, že topfavoritom je obhajca titulu Real Madrid. Barcelona pravdepodobne stratí na sile po tom, ako za 222 miliónov eur zrealizovala najväčší transfer futbalovej histórie s Parížom Saint-Germain, kam pustila svojho brazílskeho kanoniera Neymara.priznal obranca Barcelony Gerard Pique po neúspechu v súbojoch o španielsky Superpohár.Naopak, Real Madrid odštartoval sezónu vo veľkom štýle, po triumfe v európskom Superpohári získal aj rovnomennú španielsku trofej po dvoch víťazstvách nad úhlavným katalánskym rivalom. V 1. kole ligy nastúpi "biely balet" v nedeľu 20. augusta o 22.15 h na pôde Deportiva La Coruňa bez suspendovaného najlepšieho hráča planéty Cristiana Ronalda, ktorý bude chýbať aj v ďalších troch dueloch. Barcelona v ten istý deň o dve hodiny skôr hostí na Camp Nou mužstvo Betisu Sevilla. Atletico Madrid nastúpi už v sobotu na pôde debutanta v najvyššej súťaži Girony.Po dlhých rokoch bude mať v La Lige svoje zastúpenie aj slovenský futbal. Z dánskeho Nordsjaellandu prestúpil v lete do Celty Vigo stredopoliar Stanislav Lobotka, s galícijským tímom podpísal kontrakt do roku 2022. Lobotka zažiaril na nedávnych majstrovstvách Európy hráčov do 21 rokov, kde ho vyhlásili za muža zápasu v dvoch z troch stretnutí slovenskej reprezentácie. V generálke na ligu zvíťazila Celta nad AS Rím 4:1, Lobotka hral od 62. minúty.uviedol Lobotka.Nováčikmi súťaže, ktorá sa hrá na 38 kôl, sú Levante (víťaz Segundy Division), Girona a Getafe. Šampión bude známy najneskôr 20. mája 2018.