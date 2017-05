Real Madrid zdolal Malagu a získal prvý španielsky titul od roku 2012

Hráči Realu Madrid sa tešia po výhre nad Malagou a zisku titulu v La Lige, 21. mája 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP





38. kolo:



Atletico Madrid - Athletic Bilbao 3:1 (2:0)



Góly: 8. a 11. Torres, 89. Correa - 71. Williams







Celta Vigo - San Sebatian 2:2 (0:0)



Góly: 54. Aspas (z 11 m), 90. Hjulsager - 82. Oyarzabal, 90.+4 Juanmi







FC Valencia - FC Villarreal 1:3 (0:1)



Góly: 54. Nani - 1. Soldado, 58. Trigueros, 88. Sansone







FC Barcelona - SD Eibar 4:2 (0:1)



Góly: 76. a 90.+2 Messi (prvý z 11 m), 63. Junca (vlastný), 73. L. Suarez - 7. a 61. Inui, ČK: 75. Capa (Eibar) po 2. ŽK







FC Malaga - Real Madrid 0:2 (0:1)



Góly: 2. Ronaldo, 55. Benzema

Prehľad majstrov od roku 2000:

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 21. mája (TASR) - Futbalisti Realu Madrid získali v nedeľu prvý španielsky titul od roku 2012. V záverečnom 38. kole uspeli na pôde Malagy 2:0 a v tabuľke skončili o tri body pred FC Barcelona.Zverencom Zinedinea Zidanea stačila aj remíza, nenechali však nič na náhodu. Už v druhej minúte otvoril skóre Cristiano Ronaldo, ktorý si pripísal 25. gól v ročníku najvyššej súťaže. Karim Benzema zdvojnásobil náskok po zmene strán. Real ukoristil 33. ligovú trofej v klubovej histórii, rovnaký počet má na konte aj Juventus Turín v Taliansku. Rekordní šampióni svojich krajín sa stretnú 3. júna v cardiffskom finále Ligy majstrov, kde "biely balet" zabojuje o obhajobu prvenstva.Katalánci potrebovali na udržanie majstrovskej šance zvíťaziť na vlastnom štadióne nad Eibarom, to sa im podarilo pomerom 4:2, hoci najprv dvakrát inkasovali. Tretí aj štvrtý zásah strelil Lionel Messi, ktorý sa s 37 gólmi stal kráľom kanonierov La Ligy.Atletico Madrid obsadilo tretie miesto a spoločne s Realom a FCB si zahrá skupinovú fázu LM 2017/2018. Štvrtá Sevilla play off o európsku súťaž číslo 1, Villarreal postúpil z piateho miesta do hlavnej fázy budúcosezónnej Európskej ligy UEFA. San Sebastian obsadil šiestu priečku a čaká naň tretie predkolo EL. Do druhej ligy sa porúčali Gijon, Osasuna a Granada.Real Madrid a FC Barcelona sú s počtom titulov 33, resp. 24 najúspešnejšie kluby na španielskej scéne. Ich hegemóniu narušili od roku 2000 iba Deportivo La Coruňa, dva razy Valencia a zatiaľ naposledy Atletico v roku 2014, keď zaokrúhlilo počet svojich celkových triumfov na desať. Katalánci nenadviazali na vavríny z predchádzajúcich dvoch ročníkov, 27. mája však môžu do vitríny pridať aspoň Španielsky pohár, vo finále narazia na Alaves. Ten sa umiestnil na deviatej pozícii, má príležitosť dostať sa do EL cez pohár.2000 Deportivo La Coruňa2001 Real Madrid2002 FC Valencia2003 Real Madrid2004 FC Valencia2005 FC Barcelona2006 FC Barcelona2007 Real Madrid2008 Real Madrid2009 FC Barcelona2010 FC Barcelona2011 FC Barcelona2012 Real Madrid2013 FC Barcelona2014 Atletico Madrid2015 FC Barcelona2016 FC Barcelona2017 Real MadridNajviac španielskych titulov:33 Real Madrid24 FC Barcelona10 Atletico Madrid