Real Madrid zdolal Valenciu, Ronaldo strelil dva góly

Cristiano Ronaldo Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Deportivo La Coruňa - Levante 2:2 (2:0)



Góly: 19. Adrian, 45. Andone - 80. a 84. Ivi, ČK: 34. Borges



Valencia - Real Madrid 1:4 (0:2)



Góly: 59. Mina - 16. a 38. Ronaldo (oba z 11m), 84. Marcelo, 89. Kroos

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 27. januára (TASR) - Futbalisti Realu Madrid triumfovali v sobotňajšom zápase 21. kola španielskej ligy na ihrisku Valencie 4:1. Hostí poslal v prvom polčase do dvojgólového vedenia Cristiano Ronaldo, keď premenil dve penalty. V 59. minúte znížil Santi Mina, no Real pridal v závere ďalšie dva góly z kopačiek Marcela a Toniho Kroosa. "Biely balet" figuruje na štvrtom mieste tabuľky so ziskom 38 bodov, pričom má v rukáve ešte jednu dohrávku. Na vedúcu Barcelona, ktorá odohrá svoj duel 21. kola v nedeľu, stráca priepastných 16 bodov.