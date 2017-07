Real Madrid získal francúzskeho obrancu Hernandeza z Atletica Madrid

Fanúšikovia Realu Madrid, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Barcelona 5. júla (TASR) - Španielsky futbalový klub Real Madrid angažoval do svojho tímu 19-ročného francúzskeho obrancu Thea Hernandeza.Nová akvizícia "bieleho baletu" je francúzskym reprezentantom do 20 rokov. Doteraz bol kmeňovým hráčom konkurenčného Atletica Madrid, ale miesto v A-tíme si v ňom nedokázal vybojovať. Hernandez preto strávil predchádzajúci ročník na hosťovaní v Alavese, kde zaujal svojimi výkonmi. Prestup 19-ročného futbalistu je prvým prestupom medzi konkurenčnými madridskými klubmi od roku 2000, keď sa sťahoval Argentínčan Santiago Solari z Atletica do Realu.uvádza sa v oficiálnom stanovisku Atletica Madrid.Podľa agentúry DPA zinkasujú "Rojiblancos" za Hernandeza 30 miliónov eur.