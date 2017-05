Real Madrid získal tretiu trofej v sezóne, Ronaldo: Titul si zaslúžime

Futbalisti Realu Madrid oslavujú zisk španielskeho titulu po zápase 38. kola španielskej La Ligy proti Malage 21. mája 2017 v Malage. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Prehľad majstrov La Ligy od roku 2000:



2000 Deportivo La Coruňa

2001 Real Madrid

2002 FC Valencia

2003 Real Madrid

2004 FC Valencia

2005 FC Barcelona

2006 FC Barcelona

2007 Real Madrid

2008 Real Madrid

2009 FC Barcelona

2010 FC Barcelona

2011 FC Barcelona

2012 Real Madrid

2013 FC Barcelona

2014 Atletico Madrid

2015 FC Barcelona

2016 FC Barcelona

2017 Real Madrid



Najviac španielskych titulov:



33 Real Madrid

24 FC Barcelona

10 Atletico Madrid

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 22. mája (TASR) - Futbalisti Realu Madrid sa po piatich rokoch vrátili na španielsky ligový trón. V záverečnom 38. kole La Ligy uspeli na pôde Malagy 2:0 a v tabuľke skončili o tri body pred vlaňajším šampiónom a najväčším rivalom FC Barcelona.Zverencom Zinedina Zidanea stačila aj remíza, nenechali však nič na náhodu. Už v druhej minúte otvoril skóre Cristiano Ronaldo, ktorý si pripísal 25. gól v ročníku najvyššej súťaže. Karim Benzema zdvojnásobil náskok po zmene strán. Real ukoristil 33. ligovú trofej v klubovej histórii, rovnaký počet má na konte aj Juventus Turín v Taliansku. Rekordní šampióni svojich krajín sa stretnú 3. júna v cardiffskom finále Ligy majstrov, kde "biely balet" zabojuje o obhajobu prvenstva. Real bude chcieť pridať do klubovej vitríny štvrtú trofej v aktuálnej sezóne, keď okrem domáceho titulu vyhral európsky Superpohár a triumfoval aj na MS klubov v Japonsku.Svoj prvý ligový primát v pozícii kouča madridského klubu získal Zidane.vravel Zidane. Sezónu označil za veľmi náročnú.dodal francúzsky kouč.Cristiano Ronaldo prispel k titulu 25 ligovými gólmi. V poradí top kanonierov súťaže síce skončil na treťom mieste za barcelonskou dvojicou Lionel Messi (37 gólov), Luis Suarez (29), ale smutný z toho nebol." vravel Portugalčan. Svoju ofenzívnu oporu pochválil aj Zidane:tvrdil tréner Realu.Real Madrid a FC Barcelona sú s počtom titulov 33, resp. 24 najúspešnejšie kluby na španielskej scéne. Ich hegemóniu narušili od roku 2000 iba Deportivo La Coruňa, dva razy Valencia a zatiaľ naposledy Atletico v roku 2014, keď zaokrúhlilo počet svojich celkových triumfov na desať. Katalánci nenadviazali na vavríny z predchádzajúcich dvoch ročníkov, 27. mája však môžu do vitríny pridať aspoň Španielsky pohár, vo finále narazia na Alaves. Ten sa umiestnil na deviatej pozícii, má príležitosť dostať sa do EL cez pohár.