Real nechce opäť zlyhať. ´Operáciu De Gea´ rozbehol už teraz

Madrid 28. apríla (TASR) - Španielsky futbalový klub Real Madrid je odhodlaný získať do svojich služieb brankára Davida De Geu z Manchestru United už toto leto.Vedenienechce, aby sa zopakovalo fiasko z 31. augusta spred dvoch rokov, keď sa prestup De Geu do Madridu neuskutočnil, pretože oficiálne formuláre dorazili až niekoľko minút po konci prestupového obdobia. Funkcionári Realu aj preto spustili "Operáciu De Gea" už teraz a podľa britských médií povedal samotný brankár vedeniu United, že chce prestúpiť do hlavného mesta Španielska.To sa malo udiať už pred tromi týždňami a Real sa s dvadsaťšesťročným brankárom už údajne aj dohodol na zmluve na päť až šesť sezón. Hneď na to 9. apríla chýbal De Gea v zostavev zápase so Sunderlandom. Tréner Jose Mourinho však nechcel špekulovať o tom, či jeho absencia súvisela s požiadavkou o prestup.povedal Mourinho. Prestupová čiastka za De Geu by sa mala podľa britských médií pohybovať vo výške 70-75 miliónov eur, čo by bol nový rekord za brankára.Ak De Gea skutočne odíde, portugalský kormidleník už má zaňho vyhliadnutú náhradu - Joea Harta. Tridsaťročný brankár je momentálne na hosťovaní v talianskom FC Turín, no problém je, že tam išiel z Manchestru City, odvekého mestského rivala United.