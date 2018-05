Real nikdy neumiera a Ulreich na túto noc nezabudne, ohlasy médií na semifinále Ligy majstrov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

MNÍCHOV 2. mája - Ohlasy médií na stredajší odvetný zápas semifinále futbalovej Ligy majstrov 2017/2018 v Madride, v ktorom miestny Real spečatil tretí postup do finále LM v rade:"Real nikdy neumiera. Zabezpečil si finále LM v Kyjeve, tretie v rade a štvrté za ostatných päť rokov. Úspešná éra v LM si opäť vyžiadala konfrontáciu s Bayernom. Góly Karima Benzemu dali Zidanovmu tímu výsledok, ktorý mu zaručil postup. Zásah Jamesa Rodrígueza vniesol do madridskej hry nepokoj, ale neviedol k vendete a prekonaniu nočnej mory, akou je Real Madrid pre Bayern Mníchov.""Na Bernabéu dominoval Bayern. Avšak, dva góly Karima Benzemu, jeden vďaka komediálnej chybe Svena Ulreicha, a vynikajúci výkon Keylora Navasa zaistili kráľovskému klubu vstupenku do Kyjeva. Bol to bláznivý zápas. Real si sám vytvoril hororový film, ktorý sa mu však podarilo prežiť.""Kráľovský klub trpel až do konca. Doslovne. Strelil však góly a tretíkrát po sebe bude hrať vo finále LM, čo je bezprecedentný rezultát. Real zažil muky, ale udržal si priaznivý výsledok.""Real si zahrá vo finále po zápase, ktorý si vyžiadal mnoho utrpenia. Šestnástykrát je vo finále európskeho pohára číslo jeden. Bayern bol lepší vo všetkých aspektoch až na jeden - srdce. Heroický Keylor Navas dal Realu nádej na získanie trofeje pre víťaza LM tretíkrát za sebou.""Bayern nevyužil šancu, ktorá sa objavila hneď na začiatku zápasu. Napriek rýchlemu gólu nemeckí šampióni nedokázali prekonať obhajcov prvenstva. Ich plány narušila chyba Svena Ulreicha.""Dramatická bitka Bavorov bola zbytočná, pretože Real Madrid bude hrať vo finále LM. Ťažko povedať, čo sa pritrafilo Svenovi Ulreichovi. Po prihrávke Corentina Tolissa nastalo skutočné zatmenie.""Sven Ulreich urobil kiks, ktorý úplne odrovnal sny Bayernu o treble. Do kyjevského finále chýbal jeden gól.""Realu netreba Lewandowského, má Benzemu.""Sven Ulreich na túto situáciu dlho nezabudne. Nešťastná noc na konci krásnej sezóny.""Z núl králi - Navas a Benzema zachraňovali sezónu Realu. Najmä druhý menovaný bol počas tohto ročníka obetný baránok pre madridských fanúšikov, ale bol to práve Benzema, kto nasmeroval Real do Kyjeva."