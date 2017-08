Real proti United o Superpohár UEFA, Mourinho: Príprava bola dobrá

Tréner Manchestru United Jose Mourinho, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Superpohár UEFA:



Real Madrid - Manchester United /v utorok 8. augusta o 20.45 h, Štadión Filipa II. v Skopje, RTVS/

rozhodca: Gianluca Rocchi (Tal.)



Prehľad víťazov Superpohára UEFA od roku 2000:

2000 Galatasaray Istanbul

2001 FC Liverpool

2002 Real Madrid

2003 AC Miláno

2004 FC Valencia

2005 FC Liverpool

2006 FC Sevilla

2007 AC Miláno

2008 Zenit Petrohrad

2009 FC Barcelona

2010 Atletico Madrid

2011 FC Barcelona

2012 Atletico Madrid

2013 Bayern Mníchov

2014 Real Madrid

2015 FC Barcelona

2016 Real Madrid

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Skopje 7. augusta (TASR) - Futbalisti Realu Madrid aj Manchestru United sa pokúsia začať novú sezónu tak, ako zakončili starú - ziskom trofeje. V utorok od 20.45 h si na Štadióne Filipa II. v macedónskom Skopje zahrajú o európsky Superpohár UEFA, v ktorom sa tradične stretávajú víťazi Ligy majstrov a Európskej ligy z predchádzajúceho ročníka.Real sa v Superpohári radoval aj vlani a po Lige majstrov má príležitosť obhájiť triumf tiež v tejto súťaži. Je trojnásobný držiteľ trofeje, keď zvíťazil aj v rokoch 2002 a 2014. Španielske kluby celkovo dominujú, od roku 2009 neuspeli len raz, keď sa presadil nemecký Bayern Mníchov. O prerušenie ich nadvlády sa tentoraz pokúsi anglický zástupca, ktorý v minulej sezóne vyhral Európsku ligu. Bilancia uplynulých edícií však nahráva Realu, štyrikrát za sebou sa tešil víťaz Ligy majstrov.Manchester United triumfoval v Superpohári raz, v roku 1991 zdolal srbskú Crvenu zvezdu Belehrad. Jeho súčasný tréner Jose Mourinho má o motiváciu postarané. V rokoch 2010 až 2013 koučoval práve Real, svojho bývalého zamestnávateľa neprekonal v štyroch vzájomných súťažných meraniach síl. Pred pár týždňami uspel so zverencami nad Madridčanmi na strely zo značky pokutového kopu aspoň na prípravnom turné v Spojených štátoch amerických. Madridský denník Marca pridal polienko do ohňa rivality titulkoma tvrdením, že celá predsezónna príprava United sa sústredila výhradne na duel proti Realu.povedal Mourinho na oficiálnej klubovej stránke.Jeho náprotivok Zinedine Zidane nominoval na utorňajší zápas aj bývalého hráča Manchestru Cristiana Ronalda, nepredpokladá sa však, že Portugalec nastúpi v základnej zostave. Jeho miesto na ihrisku pripadne podľa periodika Mundo Deportivo jednému z dvojice Isco, Marco Asensio. Otázna je dostupnosť Garetha Balea, waleský krídelník mal v predsezónnom období problémy s členkom. Zidanea trápila krehkosť defenzívy, ktorá inkasovala v každom prípravnom súboji. Štyri góly dostala od Manchestru City, tri od FC Barcelona. Posilniť by ju mal návrat kapitána Sergia Ramosa po infekcii ucha.