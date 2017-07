Real sa vraj dohodol na prestupe Mbappeho: Toľkoto zaň zaplatí Monacu

Kylian Mbappé, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 25. júla (TASR) - Španielsky futbalový veľkoklub Real Madrid sa podľa viacerých svetových médií dohodol na prestupe francúzskeho útočníka Kyliana Mbappeho z AS Monaco. Za osemnásťročného strelca údajne zaplatí 180 miliónov eur, čím by sa Mbappe stal najdrahším futbalistom v histórii. Prekonal by krajana Paula Pogbu, ktorý za 105 miliónov prestúpil z Juventusu Turín do Manchesteru United.Podľa britského denníka Daily Mail ponúkol Real mladému zakončovateľovi šesťročný kontrakt. Prvé pokusy Realu rodina a poradcovia vychádzajúcej hviezdy odmietli, ale všetko údajne zmenil rozhovor s trénerom Zinedinom Zidaneom, ktorý mu sľúbil dostatok priestoru v nabitom kádri. Real totiž predal Alvara Moratu do Chelsea Londýn a poslal Jamesa Rodrigueza na dvojročné hosťovanie do Bayernu Mníchov. V útoku by Mbappé bojoval o miesto s Cristianom Ronaldom, krajanom Karimom Benzemom a Garethom Baleom.