Real zdolal Neapol 3:1, Hamšík si zapísal asistenciu úvodného gólu

Slovenský kapitán SSC Neapol Marek Hamšík (vľavo) a hráč Realu Casemiro v súboji o loptu v prvom osemfinálovom zápase Ligy majstrov Real Madrid - SSC Neapol v Madride 15. februára 2017. Foto: TASR/AP

Liga majstrov - 1. zápasy osemfinále



Real Madrid - SSC Neapol 3:1 (1:1)

Góly: 19. Benzema, 49. Kroos, 54. Casemiro - 8. Insigne. Rozhodca: Skomina (Slovin.), ŽK: Ramos, Modrič - Zielinski, Mertens.



zostavy:

Real: Navas - Carvajal, Ramos (71. Pepe), Varane, Marcelo - Modrič, Casemiro, Kroos - Rodriguez (76. Lucas), Benzema (81. Morata), Ronaldo

Neapol: Reina - Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam - Zielinski (75. Allan), Diawara, Hamšík (83. Milik) - Callejon, Mertens, Insigne



Bayern Mníchov - Arsenal Londýn 5:1 (1:1)

Góly: 11. Robben, 53. Lewandowski, 56. a 63. Alcantara, 88. Müller - 30. Sanchez. Rozhodca: Mažič (Srb.), ŽK: Hummels, Lahm - Mustafi, Sanchez, Xhaka.



zostavy:

Bayern: Neuer - Lahm, Martinez, Hummels, Alaba - Alonso, Vidal - Robben (88. Rafinha), Alcantara, Costa (84. Kimmich) - Lewandowski (86. Müller)

Arsenal: Ospina - Bellerin, Mustafi, Koscielny (49. Gabriel), Gibbs - Coquelin (77. Giroud), Xhaka - Iwobi (66. Walcott), Özil, Oxlade-Chamberlain - Sanchez

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. februára (TASR) - Futbalisti Realu Madrid zvíťazili v stredajšom osemfinále Ligy majstrov 2016/2017 nad SSC Neapol 3:1. Obhajca trofeje rozhodol o triumfe dvoma gólmi krátko po zmene strán. Slovenský reprezentant Marek Hamšík hral za hostí do 83. minúty a po jeho prihrávke v úvode duelu strelil Lorenzo Insigne jediný presný zásah SSC. V druhom stretnutí mníchovský Bayern triumfoval nad Arsenalom Londýn presvedčivo 5:1. Odvety sú na programe v Neapole, resp. Londýne o tri týždne.V Madride sa hral od úvodu ofenzívny futbal s množstvom šancí. Tú prvú mal už po 22 sekundách Benzema, ktorého strelu reflexívne vyrazil Reina. Do vedenia však išli prekvapujúco hostia. Insigne v 8. minúte využil zlé postavenie brankára Navasa a po presnej prihrávke, ktorú mu adresoval Hamšík, strelil z viac ako 30 metrov úvodný gól. Domácim trvalo niekoľko minút, aby sa z úvodného šoku otriasli. Potom zatlačili súpera pred jeho šestnástku a ich tlak zúročil Benzema. Presným centrom ho našiel Carvajal a francúzsky útočník pohotovo hlavou vyrovnal - 1:1. Po polhodine hry mohol poslať Real do vedenia Ronaldo, ale tiesnený Ghoulamom v dobrej pozícii prestrelil. Krátko pred polčasovou prestávkou Real pohroziť opäť, Ronaldo ideálne našiel Benzemu, jeho pokus však tesne minul bránu SSC.Domáci nechali zabudnúť na nevydarený úvod zápasu a o výsledku rozhodli za desať minút druhého polčasu. Najskôr sa krátko po zmene strán presadil Kroos, ktorý využil ďalšiu presnú prihrávku od aktivitou hýriaceho Ronalda a poslal Real do vedenia. Zaskočený Neapol sa nedokázal brániť čoraz častejším ofenzívnym výpadom v podaní Madridčanov a v 54. minúte inkasoval opäť. K odrazenej lopte sa za šestnátskou dostal Casemiro a volejom obstrelil všetko, čo mu stálo v ceste - 3:1. Real mohol pridať aj ďalšie góly, ale Rodrigueza vychytal Reina a strela Modriča išla mimo bránu.Stretnutie bohaté na góly s podobným scenárom sa hralo aj v Mníchove. Skóre otvoril exportnou strelou spoza hranice pokutového územia domáci Robben, ktorý predtým efektne obišiel Coquelina. Londýnčanom sa podarilo vyrovnať v 30. minúte po pokutovom kope, keď Sanchez prekonal Neuera až z druhej dorážky. Podobne ako v Madride rozhodol favorit o výhre v úvode druhého polčasu. V 53. minúte Lahm presným centrom našiel Lewandowského, ten preskočil Mustafiho a poslal Bayern do vedenia. Bavori v týchto fázach stretnutia dominovali a defenzívne nedôsledného súpera potrestali v krátkom časovom úseku ešte dvakrát. Najskôr Lewandowski efektne pätičkou vysunul Alcantaru a ten nemal problém obstreliť Ospinu - 3:1. Na rozdiel troch gólov upravil po hodine hry svojím druhým presným zásahom v stretnutí Alcantara, ktorý po rohovom kope využil zmätky v obrane Arsenalu. Mizériu pre hostí zavŕšil v 88. minúte striedajúci Müller, ktorý profitoval z chyby Oxladea-Chamberlaina a uzavrel skóre na konečných 5:1.